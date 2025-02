No, il pieghevole più sottile al mondo non arriverà in Europa (e in Italia)

La scorsa settimana OPPO Find N5 ha strappato il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo a Honor Magic V3 e si è presentato come un flagship Global in grado di dare del filo da torcere ai Big della categoria. Per nostra sfortuna si è trattato di un bluff: secondo le ultime novità sembra che il flagship non arriverà in Europa.

OPPO Find N5 Global sarebbe solo una strategia di marketing: in realtà il pieghevole non arriverà in Europa

Crediti: OPPO

L’attuale Samsung Galaxy Z Fold 6 ed il prossimo Z Fold 7 possono dormire sonni tranquilli: il top di gamma più sottile al mondo non scenderà in cambio a livello globale, nonostante i proclami. OPPO Find N5 è stato annunciato in versione Global, ma il lancio è avvenuto solo in alcuni paesi asiatici: a queste ne se dovrebbero aggiungere altri, ma pare che il top di gamma pieghevole non arriverà in Europa e negli USA. A rivelarlo sarebbe stata la stessa OPPO allo youtuber The Tech Chap, che ha recensito il dispositivo di recente.

Il precedente Find N3 è arrivato da noi come OnePlus Open ma quest’anno non ci sarà un pieghevole di OnePlus: la casa di Pete Lau ha rimandato il lancio del prossimo modello della serie, probabilmente al 2026. Insomma, sembra che a questo giro Samsung avrà via libera e non dovrebbero esserci rivali di grosso calibro nella categoria smartphone/tablet. A quanto pare l’unico modo in Italia per comprare OPPO Find N5 è tramite store di terze parti (e si tratta della versione cinese).

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 160,87 x 74,42 x 8,93 mm (chiuso) e 160,87 x 146,58 x 4,21 mm (aperto), 229 grammi

certificazione IP69

Display interno AMOLED da 8,12″ QHD+ (2.480 x 2.248 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.100 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.480 x 2.248 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.100 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,62″ Full HD+ (2.616 x 1.140 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.450 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra-Thin Nanocrystal Glass

(2.616 x 1.140 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.450 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra-Thin Nanocrystal Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite ( SM8750-3-AB ) a 3 nm TSMC

( ) a 3 nm TSMC CPU a 7 core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X (solo 16 GB Globa)

di RAM LPDDR5X (solo 16 GB Globa) 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile (solo 512 GB Global)

di storage UFS 4.0 non espandibile (solo 512 GB Global) batteria da 5.600 mAh con ricarica da 80W , wireless da 50W e magnetica (presenta dei magneti integrati)

con ricarica da , da 50W e (presenta dei magneti integrati) fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.7) con LYT-700, OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico (Samsung JN5) + ottimizzazioni Hasselblad

(f/1.8-2.2-2.7) con LYT-700, OIS, ultra-grandangolare, (Samsung JN5) + ottimizzazioni selfie camera da 8 MP f/2.4 (interna) e da 8 MP f/2.4 (esterna)

f/2.4 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C, Alert Slider, sensore IR, comunicazione satellitare opzionale (Cina)

(Cina) Android 15 con ColorOS 15.0.1

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le