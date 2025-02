OPPO Find N5 non sarà solo Cina: il nuovo pieghevole arriverà anche Global

Il debutto dei telefoni pieghevoli di OPPO e i mercati internazionali hanno una storia travagliata. Tecnicamente nessuno smartphone/tablet del brand asiatico è mai fatto capolino in versione Global, ma le cose potrebbero cambiare molto presto con il lancio di OPPO Find N5: insomma, ci sono ottime notizie!

OPPO Find N5 fuori dai confini cinesi: sarà il primo smartphone/tablet del brand per i mercati Global

Il primo pieghevole dell’azienda per i mercati Global è stato OPPO Find N2 Flip, lanciato anche in Italia: il modello a conchiglia è stato accolto positivamente ma per il capitolo successivo non c’è stato nulla di fatto. Sia OPPO Find N3 che Find N3 Flip sono stati rilasciati in versione Global, ma si è trattato di lanci riservati sempre a determinati paesi asiatici (come India e Malesia, per citarne alcuni). Stando alle parole del Product Manager della compagnia, OPPO Find N5 sarà il primo pieghevole (inteso come smartphone/tablet) destinato ai mercati Global.

Il dirigente non specifica i mercati in cui arriverà ma lascia intendere che si tratterà di un debutto internazionale; addirittura l’uscita in Cina e Global sarà simultanea. Per quanto riguarda la data di presentazione non è stata ancora svelata ma il lancio avverrà nel corso delle prossime due settimane (quindi tra il 10 e il 23 febbraio). Secondo vari insider le date plausibili sarebbero tre: 19, 20 o 21 febbraio.

Guardando all’Italia e all’Europa, non sappiamo ancora quale sarà il destino di OPPO Find N5: visti i precedenti (OnePlus Open è il rebrand di Find N3) non è da escludere che per il nostro paese sia prevista l’uscita di OnePlus Open 2. Probabilmente la casa cinese continuerà su questa strada, lanciato il pieghevole sotto il marchio OPPO in alcuni mercati e sotto OnePlus in quelli occidentali. Aspettando l’uscita di Find N5, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme finora.

