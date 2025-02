OPPO Find N5: il pieghevole più sottile al mondo ha una data

Ormai era nell’aria da giorni e mancava solo una conferma ufficiale: la compagnia cinese ha svelato la data di presentazione di OPPO Find N5, in arrivo questo mese in versione Global. Si tratta del nuovo pieghevole (smartphone/tablet) del brand, pronto a strappare la palma di foldable più sottile a Honor Magic V3.

OPPO Find N5: ufficiale la data di presentazione (e non sarà lanciato da solo)

Crediti: OPPO

Leggero, sottile, stiloso e potente: OPPO Find N5 è tutto questo e manca davvero poco per scoprire tutte le novità. La data di presentazione è fissata per il 20 febbraio e si tratterà di un evento Global. Non sono stati ancora specificati i mercati in cui arriverà il top di gamma pieghevole, ma è molto probabile che in Italia il flagship farà capolino successivamente come OnePlus Open 2. Intanto OPPO ha mostrato anche il design del suo nuovo gioiellino: il look attinge a piene mani dalla scorsa generazione ma in questo caso abbiamo un corpo sottilissimo (si tratte del pieghevole più sottile al mondo, a detta dell’azienda) ma anche un’altra importante novità; OPPO Find N5 è completamente impermeabile e potrà anche scattare foto subacquee.

Crediti: OPPO

Per saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato al flagship pieghevole: qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme finora. In Cina sarà lanciato anche OPPO Watch X2, un nuovo indossabile del brand; questo dovrebbe arrivare da noi successivamente, ma come OnePlus Watch 3. Lo smartwatch avrebbe dalla sua uno schermo OLED rotondo, dimensioni da 46 mm, il supporto eSIM, una batteria da circa 648 mAh (con ricarica da 10W), GPS integrato, resistenza fino a 5 ATM e certificazione IP68, funzione ECG.

