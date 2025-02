Opera presenta Air: il browser per navigare sul web rilassati e senza stress

Opera ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo browser dedicato a tutti quegli utenti che vogliono prendere le cose con calma, senza fretta e godersi la navigazione in internet in piena serenità e senza stress. Si chiama Opera Air ed è disponibile oggi in accesso anticipato il browser che che integra funzionalità di consapevolezza e benessere direttamente nell’esperienza di navigazione.

Opera Air è il nuovo browser per chi vuole navigare con la pace dei sensi

Crediti: Opera

Opera Air è un browser che integra diversi strumenti di benessere, tra cui reminder per gli esercizi di respirazione, sessioni di meditazione e battiti binaurali. Durante la navigazione, infatti, gli utenti potranno accedere alle funzioni “Take a Break” e “Boosts“: con la prima sarà possibile effettuare esercizi guidati della durata fra i 3 e i 15 minuti, mentre con la seconda sfrutta la tecnologia dei battiti binaurali, che riproduce frequenze leggermente diverse in ogni orecchio per influenzare l’attività delle onde cerebrali.

Secondo Opera, questo nuovo browser è progettato per mantenere le classiche funzionalità di base aggiungendo le funzioni di benessere in modo non dirompente, ma lasciando all’utente la possibilità di scegliere se utilizzarle o meno. Opera Air può essere scaricato fin da subito tramite il sito ufficiale.

