OpenAI lancia Sora in Europa: l’AI che crea video incredibili finalmente anche in Italia

Come parte dei 12 giorni del calendario dell’avvento, OpenAI ha finalmente pubblicato la versione finale di Sora: l’intelligenza artificiale che nei mesi scorsi ha stupito tutti con la creazioni di video incredibilmente realistici. Il nuovo modello text-to-video è disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT, ma non arriverà subito in tutti i paesi del mondo: per il momento, infatti, questa prima versione con cui gli utenti possono effettivamente interagire non sarà disponibile per tutti.

OpenAI Sora è finalmente qui: crea video in Full HD partendo da una semplice descrizione

Crediti: Sora

Presentata come una “research preview” lo scorso febbraio, Sora è disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT, con tanto di sito ufficiale e nuove interfaccia per semplificare la generazione di nuovi filmati tramite descrizione testuale. Questa prima versione pubblica permette di creare video in 480p, 720p e 1080p, consumando più o meno token in base alla risoluzione scelta. I risultati mostrati, ancora una volta, lasciano davvero a bocca aperta.

Per utilizzare OpenAI Sora, tuttavia, è attualmente richiesto un abbonamento: gli utenti di ChatGPT Plus possono sfruttare 1.000 token per creare fino a 50 video (fino a 720p) della durata di 5 secondi, mentre gli abbonati al nuovo ChatGPT Pro possono usufruire di 10.000 token per la creazione di circa 500 video (fino a 1080p) della durata di 20 secondi.

Dalla fine del mese di febbraio 2025, Sora è finalmente disponibile anche in Europa e in Italia, dopo oltre due mesi dalla presentazione ufficiale. Gli utenti di tutto il mondo con abbonamento Plus e Pro, quindi, possono finalmente creare video con l’intelligenza artificiale sfruttando a pieno i servizi offerti da OpenAI.

Ultimo aggiornamento: 28 febbraio

