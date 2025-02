Rivoluzione ChatGPT: il nuovo GPT-5 sarà gratis e illimitato per tutti!

Nonostante la nuova versione GPT-4.5 di ChatGPT sia ancora lontana dal lancio ufficiale, per OpenAI sembra essere già arrivato il momento di parlare di una milestone ben più importante che potrebbe portare all’ennesima rivoluzione nel mondo dell’intelligenza artificiale. GPT-5, infatti, potrebbe arrivare già nel corso di quest’anno ed unificare i modelli linguistici a quelli di ragionamento con disponibilità illimitata e gratuita per tutti.

Sam Altman annuncia i primi dettagli di GPT-5: unificherà i modelli linguistici e quelli di ragionamento

Crediti: OpenAI

Con un post sui social, il CEO di OpenAI ha annunciato i primi dettagli su GPT-5, la nuova versione del grande modello di linguaggio utilizzato da ChatGPT. Nonostante la versione 4.5 disti ancora diverse settimane, Sam Altman ha deciso di alzare l’hype annunciando che GPT-5 rappresenterà una vera e propria rivoluzione per l’intelligenza artificiale di OpenAI grazie all’unificazione dei modelli di linguaggio a quelli di ragionamento.

GPT-5, infatti, integrerà fin da subito il modello o3 (che non verrà più rilasciato in versione standalone) per consentire agli utenti di sfruttare le capacità di ragionamento dell’AI. Gli abbonamenti Plus e Pro, inoltre, non serviranno per questa nuova versione: quando sarà rilasciato GPT-5, il modello sarà utilizzabile in modo illimitato e totalmente gratuito da tutti gli utenti di ChatGPT.

Questa nuova politica rende molto più democratica l’AI e forse bisogna ringraziare DeepSeek: l’intelligenza artificiale cinese arrivata da un momento all’altro ha messo in seria difficoltà le aziende occidentali, che sono dovute immediatamente correre ai ripari con modelli più potente e prezzi più bassi.

