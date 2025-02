Advanced Voice Mode di ChatGPT si aggiorna: più veloce con il modello GPT-4o mini e gratis per tutti

In occasione dello Spring Update con cui OpenAI ha presentato al mondo il potente modello GPT-4o, la compagnia guidata da Sam Altman ha anche mostrato una lunga demo della nuova e rivoluzionaria Voice Mode di ChatGPT, promettendo agli utenti che sarebbero stati in grado di provarla molto presto. Il momento, infatti, sembra stia finalmente arrivando con le prime tracce dell’alpha su iOS.

La nuova Voice Mode di ChatGPT promette di rivoluzionare le interazioni con l’AI

Crediti: TestingCatalog

Come mostrato dagli esperti di Testing Catalog, l’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di ChatGPT per iOS ha introdotto nuovi elementi che suggeriscono un imminente lancio della nuova “modalità voce avanzata” in versione alpha per gli abbonati a ChatGPT Plus. Questa particolare modalità funzionerà in tempo reale, permettendo di avere conversazioni con l’AI senza interruzioni e con la visione sempre attiva.

“Conversazioni naturali con risposte in tempo reale, capacità di percepire e rispondere alle emozioni, umorismo, sarcasmo e altro, e anche chat video” è la descrizione ufficiale della nuova funzionalità presente nell’app che permetterà con un singolo tap l’accesso alla fotocamera per ChatGPT, che in questo modo guadagnerà gli occhi per essere consapevole di quello che viene inquadrato.

OpenAI ha annunciato che un ristretto numero di abbonati a ChatGPT Plus potrà accedere alla versione alpha della nuova Voice Mode nel corso del prossimo mese, confermando quindi il ritardo nel lancio di questa nuova funzionalità. L’appuntamento quindi è fissato per la fine di luglio o l’inizio di agosto, con gli utenti che dovranno sperare di essere selezionati per l’alpha per testare la Voice Mode avanzata.

alpha rollout starts to plus subscribers next week! — Sam Altman (@sama) July 25, 2024

Con un tweet, infatti, Sam Altman ha annunciato che la versione di prova della nuova modalità sarà disponibile nella settimana tra il 29 luglio e il 4 agosto. L’accesso, ovviamente, sarà inizialmente riservato agli abbonati di ChatGPT Plus per poi essere allargato anche agli altri utenti del servizio.

Aggiornamento 25/09: inizia il rollout per gli utenti Plus, ma l’Europa resta esclusa

Advanced Voice is rolling out to all Plus and Team users in the ChatGPT app over the course of the week.



While you’ve been patiently waiting, we’ve added Custom Instructions, Memory, five new voices, and improved accents.



It can also say “Sorry I’m late” in over 50 languages. pic.twitter.com/APOqqhXtDg — OpenAI (@OpenAI) September 24, 2024

OpenAI ha finalmente annunciato l’inizio del rollout della nuova e rivoluzionaria Voice Mode di ChatGPT, che sarà disponibile per tutti gli utenti Plus e Team entro la fine della prossima settimana. Purtroppo, però, questa nuova funzionalità per il momento non potrà essere abilitata in Europa, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, per motivi che restano ancora sconosciuti ma che sono facilmente riconducibili alle leggi su privacy e protezione dei dati degli utenti.

Aggiornamento 29/10: la Voice Mode di ChatGPT arriva in Italia e in Europa, anche gratis

And finally, Advanced Voice is now available to Free users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein in our mobile apps. — OpenAI (@OpenAI) October 28, 2024

OpenAI ha annunciato tramite il suo profilo Twitter/X l’inizio del rollout della nuova Voice Mode di ChatGPT in Europa, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La possibilità di avere conversazioni seamless con l’intelligenza artificiale, quindi, arriva oggi anche in Italia, senza più alcun tipo di eccezioni. La Voice Mode, infatti, è finalmente disponibile sia per gli utenti paganti di ChatGPT Plus che per gli utenti che sfruttano gratuitamente il chatbot.

Per utilizzare la nuova modalità non dovrete far altro che premere il tasto “Voice Mode” posizionato nella barra di scrittura della chat con l’AI (se il vostro account è stato già raggiunto dal rollout) per iniziare immediatamente a conversare con ChatGPT come se stesse parlando a telefono con un amico.

Aggiornamento 31/01: Visione e condivisione dello schermo arrivano in Europa e in Italia

Crediti: OpenAI

Come parte dei 12 giorni del calendario dell’avvento, OpenAI ha annunciato l’arrivo di due nuove funzionalità per l’Advanced Voice Mode di ChatGPT. Gli utenti potranno utilizzare anche la modalità Visione e la condivisione dello schermo durante le conversazioni “in diretta” con il chatbot. In Europa e in Italia questa funzione è finalmente attiva a partire dal mese di gennaio 2025.

Visione permette all’AI di utilizzare la fotocamera dello smartphone per avere una panoramica su quello che succede e vedere quello che vede l’utente, mentre con la condivisione dello schermo ChatGPT potrà ottenere informazioni su quello che viene visualizzato sul dispositivo e fornire indicazioni e dettagli in base alle richieste.

Aggiornamento 26/02: GPT-4o mini arriva in Advanced Voice Mode ed è gratis per tutti

Starting today, we’re rolling out a version of Advanced Voice powered by GPT-4o mini to give all ChatGPT free users a chance to preview it daily across platforms.



The natural conversation pace and tone are similar to the GPT-4o version while being more cost effective to serve. — OpenAI (@OpenAI) February 25, 2025

OpenAI ha annunciato che a partire da oggi l’Advanced Voice Mode di ChatGPT sarà alimentata dal modello GPT-4o mini e tutti gli utenti avranno modo di testare l’upgrade in modo totalmente gratuito. Questo modello è più veloce rispetto al precedente, nonché più economico quando utilizzato tramite le API per sviluppatori.

Gli utenti Plus, invece, continueranno ad avere accesso al modello GPT-4o con le attuali limitazioni di utilizzo (che equivalgono a 5x rispetto a quelle gratuite), aggiungendo anche l’accesso alla Visione e alla condivisione dello schermo. Gli utenti Pro, d’altro canto, manterranno intatto il loro accesso illimitato a queste funzionalità.

