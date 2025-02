OpenAI lancia ChatGPT con GPT-4.5: non un modello di punta, ma 10 volte più efficiente

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale della disponibilità (limitata) di GPT-4.5, il nuovo modello LLM di OpenAI che andrà ad alimentare ChatGPT e le API della compagnia. Nonostante si tratti del raggiungimento di una importante milestone nel percorso di sviluppo dell’AI, OpenAI ha da subito avvertito che questa nuova versione non è un “modello frontier“, ovvero di punta, e non bisognerà aspettarsi prestazioni al pari di o1 oppure o3-mini.

GPT-4.5 deludente? Per le grandi novità bisognerà attendere probabilmente GPT-5

GPT-4.5 è un modello con migliorate capacità di scrittura, una vasta conoscenza del mondo ed una personalità rifinita rispetto agli altri modelli. Interagire con questa nuova versione, secondo OpenAI, risulterà molto più naturale e il modello sarà in grado di riconoscere i pattern e le connessioni tra gli argomenti, migliorando in questo modo le capacità di programmazione e di risoluzione dei problemi.

Si tratta del Large Language Model (LLM) più grande mai realizzato da OpenAI, con un efficienza di 10 volte superiore rispetto agli altri modelli, ma che non introduce alcun tipo di nuova funzionalità o capacità all’intelligenza artificiale. Le prestazioni, inoltre, potrebbero essere anche inferiori ai modelli di punta come o1 e o3-mini, stando ad una indicazione poi rimossa dai documenti ufficiali.

ChatGPT con GPT-4.5 è disponibile da oggi in versione research preview soltanto per utenti con abbonamento Pro. Nel corso delle prossime settimane questa nuova versione dovrebbe arrivare anche negli abbonamenti Plus, Team e Enterprise, prima di essere disponibile anche per gli utenti gratis.

