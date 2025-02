OpenAI presenta ChatGPT Deep Research: un modo tutto nuovo di fare ricerche con l’AI

Con un annuncio durante il weekend, OpenAI ha lanciato ufficialmente una nuova funzione di ChatGPT che rivoluziona il modo di fare ricerche approfondite su specifici argomenti, che siano essi per studio, per lavoro oppure per semplice curiosità. Deep Research, questo il nome della nuova funzione, è un agente AI in grado di utilizzare un approccio multi-step per trovare tutte le informazioni necessarie a soddisfare la richiesta dell’utente.

Anche OpenAI ha la sua versione di NotebookLM: ChatGPT Deep Research cambia il modo di fare ricerche

Crediti: OpenAI

ChatGPT Deep Research non si limita a generare il testo, ma applica un approccio ragionato alla ricerca delle informazioni, mostrando contemporaneamente i passaggi eseguiti durante il processo. Gli utenti posso chiedere informazioni su testi, immagini, file PDF, fogli di calcolo e tanto altro, ottenendo una ricerca completa delle informazioni in un lasso di tempo compreso tra i 5 e 30 minuti.

OpenAI, tuttavia, ha già avvisato gli utenti dei potenziali problemi: anche questo agente AI, infatti, è soggetto ad allucinazioni come tutti i più comuni e popolari modelli LLM, di conseguenza è sempre meglio verificare le informazioni ottenute per essere sicuri che siano veritiere. Un altro dei problemi principali, inoltre, sembra essere la difficoltà con cui l’AI riesce a distinguere le informazioni reali da rumor e supposizioni, dando per reali dei dettagli che magari non sono stati confermati.

ChatGPT Deep Research è disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT Pro con una limitazione di 100 richieste al mese, mentre soltanto in futuro arriverà un accesso limitato anche per gli abbonati ai piani Plus e Team.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le