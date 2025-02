OnePlus Watch 3 ha un “errore di battitura” e diventa da collezione

Il nuovo smartwatch di OnePlus potrebbe trasformarsi in un oggetto da collezione e tutto grazie ad un errore di battitura. In parte è una battuta, ma ovviamente c’è un fondo di verità: OnePlus Watch 3 presenta un simpatico errore sul retro, uno scambio di lettere che sta facendo parlare di sé e su Reddit non manca una discussione con tanto di meme.

OnePlus Watch 3 con l’errore: l’ultimo smartwatch del brand diventa “unico” grazie ad un curioso difetto

Di recente la casa di Pete Lau ha annunciato OnePlus Watch 3, il compagno perfetto per l’ultimo OnePlus 13 e per qualsiasi dispositivo Android. Ancora una volta l’azienda cinese ha fatto centro (qui trovate la nostra recensione): si tratta di un indossabile top, realizzato con materiali di qualità e dotato di un comparto tecnico da primo della classe (c’è lo Snapdragon W5). Ovviamente parliamo di un modello con Wear OS di Google, quindi con una moltitudine di vantaggi e funzionalità a cui accedere. Tuttavia in queste ore l’orologio sta facendo parlare di sé non soltanto per le sue qualità ma anche per un errore che potrebbe trasformarlo in un oggetto da collezione.

Il retro di OnePlus Watch 3, infatti, presenta un errore di battitura: anziché “Made in China“, la classica scritta che indica la provenienza di un prodotto, è presente la dicitura “Meda in China“. C’è anche un thread su Reddit e un utente ha notato una curiosa coincidenza: MEDA Co., Ltd. è un’azienda cinese che produce dispositivi medici, quindi la scritta – tecnicamente – dice il vero. Ovviamente si scherza ma, ilarità a parte, il nuovo smartwatch di OnePlus potrebbe attirare dei collezionisti.

Anche la nostra unità di prova presenta l’errore ed è lo stesso per tanti altri colleghi (in Italia e internazionali) che hanno provato il dispositivo in questo periodo. Comunque per fortuna non si tratta di nulla di grave e non è un vero e proprio difetto: l’esperienza d’utilizzo non cambia di una virgola e anche a livello estetico non ci sono conseguenza (dato che la scritta è sul retro dell’orologio). Sicuramente OnePlus correggerà l’errore nella produzione dei prossimi modelli di Watch 3, quindi se volete accaparrarvi la versione “sbagliata” conviene acquistarlo ora (lo trovate nello store ufficiale OnePlus).

