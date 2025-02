OnePlus Watch 3 confermato: ecco quando arriverà in Italia

A distanza di pochissimo dall’uscita del nuovo top di gamma, ecco che la compagnia di Pete Lau torna sotto i riflettori con un annuncio dedicato agli accessori del brand. OnePlus Watch 3 è in dirittura d’arrivo in Italia: l’azienda ha svelato design e data di presentazione (ed è vicinissima).

Crediti: OnePlus

Nelle scorse settimane sono spuntati dei dettagli sui prossimi smartwatch di OnePlus: parliamo al plurale perché è emersa anche l’esistenza di un presunto modello Pro, ma al momento è stato confermato solo un indossabile. La data di presentazione di OnePlus Watch 3 è fissata per il 18 febbraio, in Europa e negli USA: ovviamente lo smartwatch arriverà in Italia e siamo curiosi di scoprire tutte le novità che saranno introdotte. Lo scorso anno abbiamo assistito al debutto di Watch 2 (finalmente con Wear OS) e Watch 2R.

Per quanto riguarda design e caratteristiche, OnePlus Watch 3 continua sulla scia del predecessore: l’orologio è dotato di un pannello circolare con una sporgenza posizionata di lato, due pulsanti fisici e materiali premium. Il corpo è realizzato in acciaio inossidabile mentre la grande novità è la cornice in titanio con rivestimento in PVD. Lo schermo è caratterizzato da un vetro zaffiro ed un’elegante curvatura 2D; l’indossabile arriva nelle colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium.

La parte tecnica è affidata allo Snapdragon W5 e al BES2800 MCU Efficiency, due chipset di punta distinti che lavorano in sinergia grazie all’architettura Dual-Engine. La nuova generazione punterà forte sulle prestazioni della batteria: in modalità smart, garantisce fino a 5 giorni di autonomia (120 ore), mentre in modalità risparmio energetico arriva fino a 16 giorni. Inoltre, con la ricarica rapida, bastano 10 minuti per un’intera giornata di utilizzo. La batteria è un’unità OnePlus Silicon NanoStack, la stessa tipologia vista a bordo di OnePlus 13; il dispositivo passa da 500 mAh a 631 mAh. Lato software ritroveremo Wear OS, il sistema operativo di Google pensato per gli indossabili.

