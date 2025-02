Questi sono i prossimi OnePlus in arrivo: trapela il calendario delle uscite

I prossimi mesi saranno particolarmente intensi per gli appassionati di tecnologia e smartphone: non solo Xiaomi presenterà il suo nuovo modello 15 Ultra (in arrivo anche da noi), ma ci saranno novità anche da parte di vivo, OPPO e tanti altri ancora. Ovviamente non poteva mancare all’appello OnePlus, un marchio che ha ormai raggiunti tantissimi appassionati: un noto insider cinese svela quali saranno le novità in arrivo, con un occhio al mercato asiatico ma si parla anche di aggiunte che arriveranno alle nostre latitudini.

OnePlus 14 e tante aggiunte alla serie Ace: ecco quali saranno i prossimi smartphone in arrivo | Leak

La lista dei prossimi smartphone OnePlus (e il relativo periodo d’uscita) arriva da Digital Chat Station, insider molto attivo appartenente al panorama asiatico. Secondo il leaker la prima novità sarà OnePlus 13T, conosciuto anche come 13 Mini: si tratterebbe di un flagship economico con Snapdragon 8 Elite e uno schermo flat OLED da 6,31″, in arrivo presumibilmente ad aprile. Si parla poi di OnePlus Ace 5s e Ace 5V, entrambi previsti per il mese di maggio. La versione Ace 5s dovrebbe montare uno chipset Dimensity inedito mentre il modello 5V farebbe affidamento sul Dimensity 9400; entrambi gli smartphone dovrebbero offrire schermi di grandi dimensioni e batterie da 7.000 mAh (con tecnologia al silicio-carbonio).

Segnaliamo una curiosità: Ace 3V cinese è arrivato da noi come OnePlus Nord 4 (stesse specifiche ma design differente); a questo punto è plausibile ipotizzare che il prossimo Ace 5V farà capolino in occidente (e in Italia) come OnePlus Nord 5, probabilmente nel corso dell’estate. Dopo questa parentesi, l’azienda di Pete Lau dovrebbe passare al top di gamma di prossima generazione, ossia OnePlus 14: il lancio dovrebbe avvenire ad ottobre, poco dopo la presentazione dello Snapdragon 8 Elite 2.

La lista continua con OnePlus Ace 6 e 6 Pro, in arrivo in Cina a novembre: anche in questo caso si tratta di un lancio interessante per noi italiani, dato che il modello Ace 6 potrebbe essere il nostro OnePlus 14R (proprio come l’attuale 13R è un rebrand leggermente diverso del telefono cinese Ace 5).

