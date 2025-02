Brutte notizie per OnePlus Open 2: ci sarà da attendere parecchio (ed è ufficiale)

Il debutto di OPPO Find N5 si fa sempre più vicino: la compagnia cinese è pronta al lancio del suo nuovo top di gamma pieghevole e ci aspettavamo il debutto anche alle nostre latitudini come OnePlus Open 2. Tuttavia ora è arrivata una smentita ufficiale: il 2025 non vedrà nessun pieghevole della casa di Pete Lau.

OnePlus Open 2 non arriverà quest’anno: nessuno smartphone pieghevole nel 2025

Crediti: OnePlus

Quest’anno non ci sarà uno smartphone pieghevole di OnePlus: è ufficiale, in quanto la brutta notizia arriva direttamente dal Product Manager della divisione Open. I piani della compagnia cinese sono attualmente in pausa e il nuovo capitolo della famiglia arriverà in un secondo momento. Non viene specificata una finestra temporale, semplicemente l’azienda ha svelato che nel 2025 non ci sarà un top di gamma pieghevole.

Ricordiamo che il precedente OnePlus Open è stato lanciato nel 2023 (mentre l’anno successivo è arrivata la versione Apex Edition), quindi non è detto che il nuovo modello arriverà nel 2026: magari ci sarà d’attendere ancora del tempo. Ma qual è il motivo di questa decisione? Secondo quanto rivelato dall’azienda stessa, lo scopo di OnePlus è quello di stabilire nuovi parametri di riferimento: quello della compagnia non è un passo indietro, ma piuttosto un momento per ricalibrare le idee.

Volendo fare un’ipotesi, il primo Open è un rebrand di OPPO Find N3 (quest’ultimo è stato lanciato solo in Cina). Probabilmente OnePlus è alla ricerca di una propria identità per il formato pieghevole e non è da escludere che il prossimo modello possa essere inedito ed indipendente da OPPO.

Nel frattempo OPPO Find N5 sarà lanciato a livello Global il 20 febbraio: non sono ancora stati svelati in mercati in cui arriverà, quindi teniamo le dita incrociate per l’Italia (vista l’uscita di scena di OnePlus). A proposito di brutte notizie, pare che anche Xiaomi MIX Fold 5 non arriverà quest’anno: non c’è ancora una conferma ufficiale ma pare che il prossimo foldable possa slittare al 2026.

