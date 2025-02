OnePlus 13 Mini sarà un flagship compatto ma perderà una fotocamera

Abbiamo già parlato del flagship compatto di OnePlus nel corso delle settimane passate, ma ora un noto insider torna sulla questione per correggere il tiro. A quanto pare OnePlus 13 Mini potrebbe rinunciare ad una fotocamera: ecco come dovrebbe essere il comparto tecnico del dispositivo, secondo le ultime novità.

OnePlus 13 Mini, compromessi sulla fotocamera: ecco le ultime indiscrezioni sul top di gamma compatto

OP 13 – Crediti: OnePlus

A inizio gennaio si è parlato di OnePlus 13 Mini e delle sue presunte specifiche: il nuovo modello della serie andrebbe ad aggiungersi agli attuali OnePlus 13 e 13R e potrebbe arrivare sia come versione Mini che come 13T o Ace 5 Mini (il nome è ancora incerto). Stando alle ultime novità, non ci sarebbe una tripla fotocamera (come inizialmente riportato da Digital Chat Station) bensì una doppia fotocamera. È lo stesso insider cinese a correggere il tiro, sostenendo che il flagship avrà un sensore principale da 50 MP accompagnato da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2X.

Ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla casa cinese, quindi resta da vedere se avremo una doppia o una tripla camera. Il lancio sarebbe previsto nel corso della prima metà del 2025, ma per ora manca ancora una data. Comunque se OnePlus sceglierà di affidarsi a due sensori è probabile che si tratti di una decisione per contenere i costi e non di una questione di spazio: in fondo ci sono top di gamma compatti come Xiaomi 15 e vivo X200 Pro Mini, entrambi dotati di una tripla fotocamera. Di seguito trovate le specifiche finora, frutto di indiscrezioni.

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP/

display flat OLED LTPO da 6,31″ 1.5K+

da Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria /

fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906 , OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X

con Sony , OIS, con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le