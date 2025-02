La modalità notturna di OnePlus 13 arriva su Instagram: cos’è e come funziona

Arrivano una grande novità per gli utenti in possesso di OnePlus 13 appassionati di Instagram: l’applicazione si arricchisce con la modalità notturna direttamente all’interno dell’applicazione. In questo modo non sono necessari dei passaggi aggiuntivi ed è possibile sfruttare senza limitazioni il top di gamma anche tramite la fotocamera dell’app social.

OnePlus 13 e Instagram: arriva la modalità notturna, per scatti mozzafiato direttamente nell’applicazione social

Crediti: OnePlus

Arrivato in Italia a gennaio (insieme al modello 13R), il nuovo OnePlus 13 è il top di gamma più recente della compagnia cinese. Il cuore pulsante del flagship è lo Snapdragon 8 Elite, alimentato da ben 6.000 mAh di batteria (con ricarica da 100W e wireless da 50W). Anche il comparto fotografico è di prima categoria: realizzato in collaborazione con Hasselblad, è basato sul sensore LYT-808 di Sony (50 MP, OIS), accompagnato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico.

Uno degli aspetti su cui OnePlus ha sempre puntato è quello delle foto notturne: la modalità presente nell’app Fotocamera della OxygenOS permette di illuminare le immagini e ridurre il rumore, in modo da ottenere ottimi scatti anche alle prese con scene non illuminate. Ora la funzionalità può essere utilizzata direttamente nell’app di Instagram, dando un tocco più social a OnePlus 13: ecco come attivare la modalità Notte (ovviamente vale solo per il top di gamma e non per altri telefoni).

Come attivare la modalità notturna di OnePlus 13 nell’app di Instagram: Apri la fotocamera di Instagram. Assicurati di avere l’ultima versione dell’applicazione installata. La modalità Notte si arriva automaticamente. Alle prese con una scena notturna, la modalità Notte si attiva senza alcun intervento dell’utente: l’icona della luna in alto mostra che la funzione è in uso. Tocca l’otturatore e tienilo premuto per qualche secondo. La foto sarà più nitida rispetto alla fotocamera classica dell’app; la funzionalità vale anche per le clip.

Come visto poco sopra, la modalità notturna di OnePlus 13 funziona sia per le foto che per i video: in questo modo è possibile pubblicare storie in ambienti bui o poco illuminati senza perdere qualità.

