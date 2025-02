One UI 7 sarà l’ultima versione per questi smartphone Samsung

La fase di test per One UI 7 è già partita ma per la versione stabile (per tutti i modelli compatibili) bisognerà pazientare ancora un po’. Aspettando il rilascio, andiamo a scoprire quali dispositivi Samsun Galaxy (smartphone e tablet) non riceveranno più major update dopo Android 15.

Samsung Galaxy: ecco quali smartphone non riceveranno più grandi aggiornamenti dopo One UI 7

Crediti: Samsung

Per questi smartphone Samsung (ma ci sono anche altri dispositivi) One UI 7 sarà l’ultimo grande aggiornamento: dopodiché riceveranno solo update minori e legati alla sicurezza, mentre l’OS del robottino verde resterà fermo ad Android 15. Ecco l’elenco completo e il periodo in cui smetteranno di ricevere ulteriori aggiornamenti (secondo quanto riportato dalla stessa compagnia, se il dato è disponibile).

Galaxy S21 – aggiornato fino a Gennaio 2026

Galaxy S21+ – aggiornato fino a Gennaio 2026

Galaxy S21 Ultra – aggiornato fino a Gennaio 2026

Galaxy S21 FE – aggiornato fino a Gennaio 2027

Galaxy Z Fold 3 – aggiornato fino ad Agosto 2026

Galaxy Z Flip 3 – aggiornato fino ad Agosto 2026

Galaxy A14 – aggiornato fino a Febbraio 2027

Galaxy A14 5G – aggiornato fino a Gennaio 2027

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro – aggiornato fino a Settembre 2027

Per sapere quanti aggiornamenti Android e di sicurezza riceverà il tuo smartphone Samsung, ecco l’elenco completo per tutti i modelli. Inoltre potete dare un’occhiata anche alla lista dei dispositivi Samsung che riceveranno Android 15 e One UI 7 (non ufficiale, per ora).

