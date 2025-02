Le offerte del giorno di Geekmall: ecco le novità Ridstar, HiBREW e FOSSiBOT

Tornano le offerte del giorno dello store Geekmall, con alcune occasioni particolarmente ghiotte: come al solito si tratta di prodotti con codice sconto e l’immancabile spedizione gratis dall’Europa. In questo modo riceverai i tuoi nuovi acquisti in un lampo, senza alcuna spesa aggiuntiva. Ecco le novità del momento targate Ridstar, HiBREW e FOSSiBOT!

Nuovo giorno, nuove offerte tech da Geekmall: ecco le occasioni del momento, con codice sconto e spedizione EU

Crediti: Ridstar, HiBREW e FOSSiBOT

Ridstar Q20 Mini è una bici elettrica compatta ma potente, pensata per le strade più difficili. Equipaggiato con un potente motore da 1000W, il veicolo elettrico permette di affrontare ogni sfida e pendenza; gli pneumatici fat da 20 x 4″ sono adatti ad un varie tipologie di strada e sono perfetti sia sull’asfalto che sul terreno. La batteria da 48V 15Ah fornisce un’autonomia fino a 80 km in modalità assistita mentre i freni a disco offrono la massima sicurezza. Ciliegina sulla torta è presente un sistema con ammortizzatori doppi, per una guida confortevole anche su strade dissestate.

Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Dopo aver pensato allo sport e alle attività aperto guardiamo al relax: quale modo migliore di rilassarsi se non con un buon caffè? HiBREW H10A è una macchina per caffè espresso semiautomatica, di qualità professionale. Permette di regolare la quantità del caffè, la temperatura di estrazione e tanti altri parametri, per un’esperienza personalizzata e completa a tutto tondo. È dotata di una pompa ad alta pressione da 20 bar, un pratico montalatte ed offre una gamma di programmi.

Infine c’è spazio che per FOSSiBOT F2400, una Power Station potente ma facile da portare con te in viaggio e in campeggio. La stazione ha una capacità di 2.048 Wh ed una potenza di 2400W; supporta vari metodi di ricarica (AC, AC + pannello solare, presa dell’auto) ed è in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Inoltre si tratta di un prodotto smart: basta collegarlo allo smartphone tramite l’app dedicata per accedere ai controlli da remoto.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le