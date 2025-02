L’igiene orale smart non è mai stata così economica con le nuove offerte Oclean!

Prendersi cura di se stessi è forse la cosa più importante che possiamo fare ogni giorno, senza mai trascurare un fattore estremamente importante: l’igiene orale. Grazie alle nuove offerte di Oclean lanciate oggi su Amazon, è possibile risparmiare sull’acquisto di nuovi spazzolini da denti elettrici ed intelligenti, per avere sempre la bocca pulita in modo smart ed efficiente.

Denti sempre puliti in modo smart ed economico: ecco le nuove offerte firmate Oclean

Crediti: Oclean

Tra le proposte di Oclean attualmente in offerta troviamo il modello Oclean Ease: uno spazzolino da denti elettrico in grado di fornire un’autonomia di addirittura 120 giorni, sfruttando un potente motore da 66.000 colpi al minuto per effettuare una pulizia profonda di tutta la cavità orale. Dotato di cappuccio copripolvere e kit di montaggio a parete, questo spazzolino potrà tenere la vostra bocca pulita tutti i giorni per appena 18.90€!

Chi invece preferisce uno spazzolino che possa prendersi cura di ogni tipologia di denti, allora la scelta potrebbe ricadere su Oclean Flow, che con 5 modalità di utilizzo permette di trattare al meglio sia la dentatura che le gengive. Con una batteria dalla durata di ben 180 giorni, questo dispositivo utilizza un motore sonico da 36.000 colpi al minuto e spazzole con setole in 3D per rimuovere ogni traccia di sporco dalla bocca. L’offerta di oggi permette di portare a casa questo spazzolino elettrico per soli 26.99€: un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Per chi invece non vuole tralasciare alcun dettaglio per la sua igiene orale, in offerta arriva anche Oclean X Pro Elite Premium Set, che mette a disposizione il meglio della tecnologia del brand in un pacchetto ricco di aggiunte. Oltre al potente spazzolino elettrico con motore da 84.000 movimenti al minuto e ben 32 intensità, troviamo anche sei testine di ricambio, un set per la ricarica wireless e una custodia da viaggio per portare sempre con se il dispositivo. Per l’occasione, questo spazzolino è in offerta al prezzo di 74.67€!

