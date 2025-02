Nuovo aggiornamento per NVIDIA Shield TV: raggiunti 10 anni di supporto!

Si dibatte spesso su quanto i produttori dedicano di supportare i propri dispositivi Android, ma c’è chi ha deciso che EoL (end of life) per il proprio gioiellino non debba davvero arriva mai (o quasi). NVIDIA, infatti, in questi giorni ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Shield TV, il set-top-box della compagnia, che raggiunge così ben 10 anni di supporto continuativo: sicuramente un record per questa categoria di prodotti!

Su NVIDIA Shield TV arriva Shield Experience 9.2 con tante novità

Crediti: Reddit

Dopo due anni dall’ultimo aggiornamento, arriva oggi su NVIDIA Shield TV la nuova versione 9.2 di Shield Experience, con tante novità soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’immagine tramite HDMI. Il set-top-box, lanciato sul mercato nel lontano 2015, raggiunge così i 10 anni di supporto, con una patch che ancora una volta aggiunge funzionalità e sistema i problemi della piattaforma.

Questo nuovo aggiornamento, infatti, include una gestione del frame rate migliorata e la possibilità di ripulire il flag HDMI 1.4 durante un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Tra le altre novità, inoltre, troviamo il supporto per la tecnologia AURO-3D, che aggiunge un suono immersivo ad alta risoluzione ai dispositivi collegati tramite HDMI. Per tutte le informazioni su questo aggiornamento, vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale.

