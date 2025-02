Quanto costeranno Nothing Phone (3a) e (3a) Pro? Un leak svela i prezzi in Italia

Tra gli smartphone più chiacchierati delle ultime settimane c’è sicuramente Nothing Phone (3a), che la compagnia di Carl Pei ha deciso di svelare ancor prima di presentare al mondo il nuovo flagship della serie 3. Le novità per questa famiglia di dispositivi sembrano essere davvero tante, incluso anche un comparto fotografico al top per un medio gamma di questo genere, ma le migliorie faranno alzare i prezzi? A quanto pare ci sono finalmente delle buone notizie.

Nothing Phone (3a): buone notizie per i prezzi, non ci sono aumenti

Crediti: Nothing

Stando ad un nuovo leak di Dealabs e billbill-kun, che nel corso dei mesi hanno guadagnato un’affidabilità vicina al 100%, i prezzi di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro rimarranno invariati rispetto agli smartphone di precedente generazione. I tagli di memoria, inoltre, sembrerebbero prevedere una RAM fino a 12 GB ed uno spazio di archiviazione piuttosto ridotto, fino a 256 GB. Di seguito tutti i prezzi per l’Italia trapelati in rete.

Nothing Phone (3a) – 8/128 GB: 349€

Nothing Phone (3a) – 12/256 GB: 399€

Nothing Phone (3a) Pro – 12/256 GB: 479€

L’annuncio ufficiale dei nuovi smartphone di Nothing è previsto per il 4 marzo ma, nonostante la grande affidabilità del leaker, vi invitiamo come sempre a considerare questi prezzi soltanto come indiscrezioni. La certezza, infatti, potremo averla soltanto tra qualche settimana, quando Carl Pei svelerà ufficialmente i nuovi Nothing Phone (3a) e (3a) Pro.

