Nothing Phone (1) si aggiorna e riceve Cerchia e Cerca di Google

Aspettando il debutto dei nuovi smartphone targati Nothing (previsti per il 4 marzo) si torna a parlare del primo, iconico capitolo. Grazie all’ultimo aggiornamento (V3.0-250218-1552), Nothing Phone (1) riceve alcune novità e tra queste anche il supporto alla funzionalità Cerchia e Cerca di Google.

Nothing Phone (1), il nuovo aggiornamento introduce Cerchia e Cerca (a sorpresa): tutte le novità e il changelog completo

Crediti: Nothing

L’aggiornamento V3.0-250218-1552 per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio per tutti i modelli e porta con sé anche Cerchia e Cerca. Si tratta della funzionalità di Google che permette di effettuare una ricerca semplicemente cerchiando un punto dello schermo. Per attivare la feature basta accedere alle Impostazioni e poi alle Funzioni Speciali, poi Gesti e infine Modalità di Navigazione. Per sfruttare questa novità di Google tramite navigazione a 3 pulsanti, basta tenere premuto il pulsante home. Di seguito trovate il changelo completo dell’aggiornamento, con tutte le novità

CHANGELOG

Nuove funzionalità

Cerchia e Cerca è ora disponibile.

Aggiunta la verifica della password di spegnimento per evitare lo spegnimento immediato se il telefono viene smarrito. Percorso: cerca “Verifica spegnimento” in Impostazioni.

Aggiunti nuovi sfondi.

Miglioramenti generali

Aggiornato alle patch di sicurezza di febbraio.

Migliore velocità di risposta delle impostazioni.

Ottimizzata la velocità di apertura delle impostazioni rapide in modalità orizzontale.

Migliorati WiFi, Bluetooth e stabilità del sistema.

