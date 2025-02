Le cuffie over-ear di Nothing sono realtà: sorpresa in arrivo a marzo?

Il brand di Carl Pei (ex di OnePlus) è pronto a lanciare una novità in salsa audio: una certificazione dimostra l’esistenza delle prime cuffie wireless over-ear di Nothing, forse molto vicine al debutto. L’uscita è dietro l’angolo? Saranno annunciate durante l’evento di marzo?

Nothing ha in mente un paio di cuffie over-ear (wireless): spunta una certificazione

Crediti: Yankodesign

Questa non è la prima volta che si parla di un paio di cuffie wireless di tipo over-ear targate Nothing, anzi lo stesso Carl Pei ha stuzzicato i fan in passato (condividendo un concept molto interessante, trovate varie immagini all’interno dell’articolo). Sono passati alcuni anni da allora, ed ora ecco fare capolino per davvero questa novità: di recente è spuntato un brevetto per un dispositivo del brand siglato B170 e classificato come Wireless Headphone; si tratta proprio di un paio di cuffie over-ear, probabilmente molto vicino al debutto.

Crediti: Thetechoutlook

Al momento non ci sono dettagli né sul nome delle cuffie né sulle possibili caratteristiche. Impossibile non pensare ad un accessorio dotato dello stesso stile dei vari prodotti Nothing: il brand di Carl Pei è noto per il suo approccio minimalista e per l’utilizzo di scocche semi-trasparenti, in grado di donare un’estetica unica (anche grazie alle raffinate interfacce con luci LED). Questo linguaggio di design abbraccia tutti i prodotti dell’azienda, sia smartphone che cuffie TWS (perfino l’ultimo modello Open Ear).

La casa di Carl Pei ha fissato un evento per il 4 marzo: si tratta della presentazione di Nothing Phone (3a), ma a questo punto potrebbe essere l’occasione adatta per annunciare anche le sue prime cuffie wireless over-ear. Mancano ancora diverse settimane alla fatidica data, quindi restiamo in attesa di novità (e magari di un teaser ufficiale).

