Netflix: i prezzi continuano a salire anche in UK! Ecco quanto costeranno i nuovi abbonamenti

Ultimamente quando si tratta di aumenti di prezzo Netflix sembra essere sempre in prima fila e anche in questo caso non si è lasciata sfuggire l’occasione di rubare la scena a tutti. La celebre piattaforma di streaming video ha annunciato un nuovo aumento di prezzo per tutti gli abbonamenti nel 2025, in occasione dell’ultimo incontro con gli investitori per i risultati finanziari.

Nuovo aumento di prezzi per Netflix negli Stati Uniti

Crediti: Canva

I nuovi prezzi entreranno in vigore fin da subito (o comunque dal prossimo ciclo di fatturazione mensile) in Canada, Portogallo, Argentina, Stati Uniti e da febbraio anche nel Regno Unito, con aumenti fino a 2.50 dollari al mese. Il piano più colpito è Standard senza pubblicità, ma Netflix ha fatto registrare aumenti per tutti i tier, incluso quello più economico. Di seguito i nuovi prezzi.

Standard con pubblicità : da 6.99$ a 7.99$ (USA) – da 4.99£ a 5.99£ (UK)

: da 6.99$ a (USA) – da 4.99£ a (UK) Standard senza pubblicità : da 15.49$ a 17.99$ (USA) – da 10.99£ a 12.99£ (UK)

: da 15.49$ a (USA) – da 10.99£ a (UK) Premium: da 22.99$ a 24.99$ (USA) – da 17.99£ a 18.99£ (UK)

“Mentre continuiamo a investire nella programmazione e a offrire più valore ai nostri membri, occasionalmente chiederemo loro di pagare un po’ di più in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix” si legge in una lettera inviata dalla compagnia agli investitori.

Al momento i nuovi prezzi sembrano non interessare il nostro paese, ma nel corso dei mesi è evidente che gli aumenti possano arrivare anche in Italia e nel resto del mondo. Speriamo che questo possa succedere il più tardi possibile.

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le