Netatmo presenta la nuova videocamera Advance: nessun abbonamento e privacy al massimo

Netatmo, noto brand francese affermato nel settore della domotica, ha introdotto la nuova videocamera per interni Advance: una IP camera di sorveglianza che prova a “stravolgere” il concetto di videocamera per interni, sia per quanto riguarda il design, sia per quanto riguarda la privacy.

Come funziona la nuova Netatmo Indoor Camera Advance: prezzo e caratteristiche

Rispetto agli altri modelli venduti dall’azienda, cambia il design che punta ad una struttura più monolitica. Netatmo Indoor Camera Advance può essere posizionata su un mobile, montata a parete o fissata al soffitto grazie a un supporto dedicato. La sua linea, insieme allo snodo centrale e l’ampio angolo di visione di 130°, assicurano un controllo ottimale, così come un’ottimizzazione dello spazio.

La parola d’ordine del prodotto è privacy, con un riferimento neanche troppo indiretto alla necessità di registrare le immagini sul cloud degli altri prodotti della categoria. Netatmo Indoor Camera Advance è in grado di elaborare in locale tutto ciò che concerne l’elaborazione AI (a partire dal riconoscimento facciale) evitando qualsivoglia scambio di dati con server esterni: nonostante non faccia uso di servizi sul cloud, questa telecamera è in grado di riconoscere i volti delle persone grazie ad un modello AI che viene eseguito totalmente in locale, in modo da garantire una privacy completa.

Per di più le registrazioni vengono crittografate sulla scheda di memoria SD e soltanto tramite consenso dell’utente finale vengono caricate sul cloud dedicato. Ad assicurarne un’ulteriore protezione, vi è l’otturatore meccanico, il quale si chiude appena l’utente rientra in casa: se invece il volto rilevato è quello di uno sconosciuto, si attiverà il rilevamento del movimento e verrà inviata una notifica ed eventualmente un allarme.

Sul piano prettamente tecnico, il dispositivo supporta le registrazioni delle immagini in 2K HDR a 30 fps, il tutto tramite l’ausilio di un processore d’immagine avanzato. Supporta il Wi-fi Dual Band (2.4 GHz e 5 GHz) e la tecnologia MIMO. Nel comparto audio troviamo dei microfoni con tecnologia beamforming, con una spiccata capacità di cancellazione del rumore. Il tutto viene coadiuvato da uno speaker da 80db. Infine Netatmo Indoor Camera Advance non è alimentato a batteria ma solo tramite Usb-C, tuttavia viene messo a disposizione anche un kit PoE grazie al quale con un solo cavo si potrà alimentare la telecamera e connetterla alla rete tramite una connessione cablata molto più stabile.

Ma non costa poco. Il prezzo di Netatmo Indoor Camera Advance è di 249,99€ (tramite lo store ufficiale e i principali shop online) e il suo lancio è previsto per il 19 febbraio 2025. Inoltre l’azienda ha sottolineato che con la propria telecamera non ci saranno costi nascosti per quanto riguarda gli abbonamenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le