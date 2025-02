Musk all’assalto di OpenAI: offerta una cifra da capogiro per l’acquisizione

La rivalità tra Elon Musk e OpenAI non sembra placarsi, con il magnate statunitense che in queste ore, guidando un gruppo di investitori, avrebbe messo sul piatto quasi 100 miliardi di dollari per acquisire la compagnia che ha dato i natali a ChatGPT. La trattativa, tuttavia, non sembra essere neanche partita, visto la decisa risposta del CEO Sam Altman che ha affidato ai social i suoi pungenti pensieri.

Musk mette sul piatto 100 miliardi di dollari, ma per Sam Altman è OpenAI che può acquisire Twitter/X

Secondo il Wall Street Journal, una cordata di imprenditori guidata da Elon Musk avrebbe consegnato nella giornata del 10 febbraio al consiglio di OpenAI un’offerta da 97.4 miliardi di dollari per acquisire la divisione no-profit dell’azienda. Nella cordata sembrerebbero essere presenti personalità di spicco nella finanza come Ari Emanuel, la Valor Equity Partners e la 8VC di Joe Lonsdale.

“OpenAI deve tornare all’open-source e alla forza positiva dedicata alla sicurezza che era una volta. Faremo in modo che questo accada.” ha dichiarato Elon Musk in una comunicazione ufficiale. La risposta del CEO Sam Altman, tuttavia, non lascia spazio per ulteriore interpretazioni, con un secco rifiuto ed una sfida al patron di X lanciata proprio tramite il suo social network.

“No grazie, ma credo che possiamo comprare Twitter per 9.74 miliardi, se vuoi” ha scritto Sam Altman in un post su Twitter/X.

