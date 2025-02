C’è un nuovo gioiellino pieghevole nell’aria: ecco Motorola RAZR 60 Ultra!

Mancano ancora informazioni precise sul debutto, eppure ecco fare capolino le prime immagini render (ovviamente si tratta di leak) della nuova generazione di pieghevoli a marchio Moto. Si tratta del fratello maggiore Motorola RAZR 60 Ultra: ecco come cambierà il flip phone, almeno per quanto riguarda il look.

Motorola RAZR 60 Ultra mostrato per la prima volta: le immagini render svelano il design

Crediti: Androidheadlines

Ricordiamo che i pieghevoli a conchiglia di Motorola hanno nomi differenti in base ai mercati, una scelta che ovviamente può generare confusione. La scorsa generazione è arrivata in alcuni paesi come RAZR 2024 e RAZR+ 2024 mentre da noi sono conosciuti come RAZR 50 e RAZR 50 Ultra. Quindi le immagini trapelate in queste ore fanno riferimento al prossimo Motorola RAZR 60 Ultra, conosciuto ancora come RAZR+ 2025. Il dispositivo presenta il nome in codice Orion e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere lanciato a stretto giro. Solitamente Motorola presenta i suoi pieghevoli a inizio estate (l’attuale generazione venne annunciata a giugno 2024) mentre quest’anno le cose potrebbero andare diversamente.

Crediti: Androidheadlines

Le immagini leak mostrano il dispositivo a tutto tondo, in una colorazione verde scuro e con una cover posteriore in ecopelle; Motorola RAZR 60 Ultra non sembra presentare grandi differenze, con un ampio schermo esterno che occupa tutta la scocca, una doppia fotocamera con flash LED ed un formato pieghevole a conchiglia. Il frame perimetrale sembra realizzato in alluminio mentre non ci sono “certezze” sulle specifiche.

Crediti: Androidheadlines

Si vocifera che quest’anno avremo uno pieghevole top di gamma, quindi con a bordo lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Probabilmente alcune caratteristiche saranno mutuate dall’attuale generazione come il pannello esterno p-OLED LTPO da 4″ a 165 Hz, il display interno OLED LTPO da 6,9″ Full HD a 165 Hz, 4.000 mAh di batteria e – presumibilmente – il supporto alla ricarica wireless. Di seguito trovate un riepilogo di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche, ovviamente da prendere con cautela fino all’arrivo di novità.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IPX8

Display esterno p-OLED LTPO da 4″ Full HD+ (1.272 x 1.080 pixel) con refresh rate a 165 Hz , 2.400 nit e protezione Gorilla Glass Victus interno OLED LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a 165 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (?)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con OIS e teleobiettivo 2X

(f/1.7-2.0) con OIS e teleobiettivo 2X Selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C

Android 15 sotto forma di Hello UI

