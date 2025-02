Motorola risolve un bug su Android 15, ma in alcuni casi i problemi peggiorano

Quando si parla di aggiornamenti, Motorola non ha una storia entusiasmante: si tratta di uno dei brand che aggiorna meno i suoi smartphone ma di recente le cose hanno iniziato a prendere una piega differente. Con l’arrivo di Edge 50 Neo l’azienda ha promesso 5 anni di supporto, un passo avanti importante che segna un nuovo impegno da parte del brand. Inoltre vari dispositivi Motorola hanno iniziato a ricevere l’update ad Android 15 ma purtroppo il passaggio alla nuova versione dell’OS del robottino verde non è stato dei più delicati.

Motorola e Android 15: c’è un fastidioso bug dell’aggiornamento e la correzione sembra peggiorare le cose

Crediti: Motorola

Come anticipato in apertura, Motorola ha iniziato ad impegnarsi maggiormente nella sua politica degli aggiornamenti: il fatto di offrire 5 anni di update Android e di sicurezza per determinati modelli è importante, dato che parliamo di un marchio che finora non si è spinto oltre i tre anni. Inoltre l’aggiornamento ad Android 15 è arrivato prima del previsto su alcuni Motorola ma purtroppo non tutto è filato liscio.

Molti utenti hanno iniziato a lamentare problemi con il launcher di sistema con blocchi improvvisi: si tratta di un bug particolarmente fastidioso dato che il launcher permette di accedere alla home e a tutte le applicazioni. Alcuni hanno risolto installando un launcher alternativo, ma nel frattempo – con molta celerità – Motorola ha rilasciato una correzione.

Il bug è stato risolto ma, a quanto pare, non per tutti: in alcuni casi avrebbe inasprito la situazione, causando altri problemi. Per ora i dispositivi interessati sarebbero Motorola Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, ThinkPhone 25 e RAZR Plus 2023. Al momento le soluzioni sarebbero due: provare un launcher alternativo dal Play Store di Google oppure accedere alla schermata di blocco, scorrere verso il basso per aprire le impostazioni rapida e poi accedere alle impostazioni di sistema.

Probabilmente verrà rilasciato un nuovo fix nel corso dei prossimi giorni, quindi restiamo in attesa di novità.

