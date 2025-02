Anche Le Chat di Mistral AI arriva su mobile: ecco per app per Android e iOS

Nel nuovo mondo delle intelligenze artificiali, spesso e volentieri ChatGPT ruba completamente la scena a quelli che sono progetti molto validi nel campo dell’AI. Uno di questi è sicuramente Le Chat di Mistral AI che, facendo grandi progressi negli ultimi mesi, è pronta ad approdare anche su smartphone e tablet grazie alle nuove app ufficiali per iOS e Android.

L’AI è sempre più popolare su mobile: Mistral AI si unisce alla festa con le nuove app mobile

Crediti: Mistral AI

Le Chat di Mistral AI è un chatbot che funge da assistente AI per ogni aspetto della propria vita: questa AI, infatti, è in grado di conversare, trovare risposte, effettuare ricerche, scansionare documenti e leggere le ultime notizie. Tramite la nuova app ufficiale per dispositivi mobile, per esempio, sarà possibile inquadrare con la fotocamera un oggetto ed ottenere in pochi secondi informazioni su di esso. Quella di Mistal AI, infatti, è una intelligenza artificiale particolarmente veloce nell’elaborazione dei dati, in grado di fornire risposte in tempi davvero brevi.

Questa AI è anche in grado di generare immagini direttamente dall’app, ovviamente con alcune limitazioni per il piano gratuito. Per godere a pieno delle potenziali di Le Chat, infatti, potrebbe essere necessario l’abbonamento a Le Chat Pro, che al momento viene proposto al prezzo di partenza di 14.99$/mese. Tutte le funzionalità di base, tuttavia, possono essere sfruttare regolarmente anche nella versione gratis: basterà semplicemente registrare un account Mistral.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le