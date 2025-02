Sembra un Lumia 1020 ma è un iPhone SE: un modder crea l’incredibile LumiPhone 1020 SE

Cosa sarebbe successo se nel 2013 Microsoft ed Apple avessero collaborato alla realizzazione di uno smartphone con il design degli iconici Lumia e la potenza del software degli iPhone? Deve essere questa la domanda che si è posto il modder OceanDepth95028, che in questi giorni ha pubblicato su reddit la sua ultima creazione: l’incredibile NokiApple LumiPhone 1020 SE.

LumiPhone 1020 SE risponde alla domanda “e se Microsoft e Apple avessero collaborato?”

Crediti: u/OceanDepth95028

Questo “frankensmartphone” utilizza la scocca del vecchio Lumia 1020, ma la componentistica interna appartiene interamente ad un iPhone SE di terza generazione. In questo modo il dispositivo ha addirittura guadagnato la connettività 5G, oltre che mantenere intatte tutte le funzionalità dello smartphone prodotto da Apple: il connettore microUSB è stato sostituito con uno Lightning, mentre è stato reso funzionante anche il TouchID, ma questa volta sul lato posteriore del dispositivo.

Ma le funzioni di iPhone SE non sono le uniche ad essere state preservate: anche il pulsante per la fotocamera (simile al nuovo Camera Control) del Lumia 1020 è stato reso funzionante, dopo esser stato trasformato in un secondo pulsante per la regolazione del volume che funzione da tasto per scattare le foto. L’unica funzionalità persa è stata quella del jack da 3.5 millimetri, per cui non c’è stato verso di trovare una possibile integrazione.

Una creazione davvero sbalorditiva che apre un importante “what if” nel multiverso di Apple e Microsoft.

