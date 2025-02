Microsoft Edge adesso blocca le truffe online con l’aiuto dell’AI

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto l’AI impiegata praticamente in ogni modo, ma Microsoft ha deciso di metterla al servizio della sicurezza degli utenti con il suo browser web Edge. Grazie ad una nuova funzione, disponibile adesso in preview, gli utenti di Microsoft Edge saranno protetti dalle truffe online grazie all’intelligenza artificiale, che sarà in grado di riconoscere gli scareware e bloccarli.

Truffe e scareware hanno vita breve con l’AI di Microsoft Edge

Crediti: Microsoft

Gli “scareware” sono un tipo di truffa particolarmente convincente: agli utenti viene mostrata una pagina web aggressiva che convince la vittima a pensare che il proprio sistema sia infetto da virus e malware, spingendola quindi a scaricare software infetto oppure a chiamare falsi numeri d’assistenza per risolvere il problema.

La nuova AI di Microsoft Edge, però, ha imparato a riconoscere queste pagine e può avvisare immediatamente gli utenti che il sito web che stanno visitando risulta essere particolarmente sospetto. La funzione si chiama Scareware Blocker ed utilizza un modello di apprendimento automatico per riconoscere le truffe e le pagine false, mostrando all’utente l’opzione di chiudere immediatamente la pagina oppure continuare la navigazione.

Scareware Blocker è disponibile da oggi in preview in Microsoft Edge e sarà attivo per tutti nel corso delle prossime settimane.

