Copilot si aggiorna e diventa la prima AI con chat vocale e ragionamenti gratis e illimitati

A distanza da due anni dal lancio, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Copilot che potrebbe aumentare a dismisura la popolarità della propria intelligenza artificiale. A partire da oggi, infatti, l’AI di Redmond permette agli utenti di sfruttare le conversazioni vocali e la modalità ragionamento in modo completamente gratuito e soprattutto senza alcun tipo di limitazioni.

Microsoft Copilot con il modello o1 diventa gratis e illimitato

Crediti: Microsoft

Dal lancio di queste due nuove funzioni, Microsoft ha notato un deciso incremento dell’utilizzo di Copilot e per questo motivo ha voluto fare un regalo a tutti gli utenti che già sfruttano l’intelligenza artificiale. A partire da oggi, infatti, sarà possibile avere conversazioni vocali con l’AI illimitate in modo del tutto gratuito: nessun limite di tempo oppure abbonamenti da sottoscrivere. Contemporaneamente, anche la funzione Think Deeper che permette elaborare richieste dietro un ragionamento, diventa gratuita ed illimitata.

Le due funzionalità sono alimentate dal modello o1 sviluppato da OpenAI, con cui Microsoft ha stretto una forte partnership fin dal primo giorno. Sia la chat vocale che il ragionamento illimitato sono adesso in fase di rollout e raggiungeranno quanti più utenti nel corso dei prossimi giorni. Microsoft, tuttavia, ha tenuto a mettere in guardia gli utenti: potrebbero essere ritardi, rallentamenti e blocchi a causa della grande mole di utenti che si approcceranno al servizio.

