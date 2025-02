Meizu sarà al MWC 2025: questo è l’anno del ritorno in Europa?

Manca poco alla fiera tecnologica di Barcellona e quest’anno pare che ne vedremo delle belle. Dopo un’assenza dalle scene internazionale durata anni, ecco che Meizu annuncia la sua partecipazione al MWC 2025 ma c’è di più. Non solo presenterà un vasto ecosistema di prodotti, ma sembra che questo sarà l’anno del ritorno del brand cinese in Europa.

Meizu al MWC 2025: tutte le novità che saranno presenti alla fiera tech di Barcellona

Crediti: Meizu

Dal 3 al 6 marzo Meizu sarà presente al MWC 2025 di Barcellona e mostrerà agli utenti occidentali il suo ecosistema. Questo è attualmente composto da 4 smartphone (Meizu 21, Note 21, Note 21 Pro e Mblu 21), insieme a due paia di occhiali smart ed un anello tech. Ecco quali saranno i dispositivi presenti alla fiera catalana, secondo i social del brand.

Meizu 21

Meizu Note 21

Meizu Note 21 Pro

Meizu Mblu 21

StarV Air 2

StarV View

StarV Ring 2

Facciamo il punto della situazione

La compagnia è uno dei marchi più conosciuti dagli appassionati di tecnologia cinese appartenenti alla vecchia guardia: ai tempo non c’erano solo Xiaomi e Redmi, OnePlus, OPPO e così via, ma anche Meizu. Il brand è stato in grado di ritagliarsi un suo spazio ma purtroppo le cose non sono andate come sperato: progressivamente la sua presenta internazionale è andata scemando e anche in patria è andata incontro ad un ridimensionamento dei progetti. Poi il colpo di scena nel 2022: Meizu è stata acquisita dal colosso automobilistico cinese Geely e l’interesse si è spostato verso i veicoli elettrici e la realtà aumentata, con Flyme Auto e Flyme AR. Poi c’è stata la collaborazione con Polestar (altra controllata di Geely) che ha portato alla nascita di un nuovo sistema di infotainment ed uno smartphone.

A febbraio 2024 Meizu ha annunciato l’addio al mondo degli smartphone ma la sceneggiata è durata pochissimo: a distanza di settimane l’azienda ha dato il via al debutto di vari telefoni, giustificando il cambio di rotta come un passaggio dai modelli tradizionali agli smartphone AI (dotati di funzionalità legate all’intelligenza artificiale). Dopo varie uscita in Cina (tra telefoni, occhiali AR, anelli smart) sono apparsi i primi dispositivi Global, ossia Meizu 21, Note 21 e Note 21 Pro.

Come abbiamo visto poco sopra, a questi si aggiunge anche il budget Meizu Mblu 21: l’ecosistema del brand verrà presentato e mostrato a livello internazionale al MWC 2025 ma resta da vedere se arriverà davvero in Europa e quali saranno i paesi interessati.

