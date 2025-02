KTC A32Q7 Pro è smart, 4K e ti segue ovunque: perfetto per lavoro e intrattenimento

Su Geekmall arrivano due novità, subito in offerta lampo (per un periodo limitato di tempo) e con spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store. KTC A32Q7 Pro è il monitor portatile con supporto, una soluzione All-in-one 4K e con Android 13 adatta sia per giochi, film e serie che per un utilizzo d’ufficio; KTC H27S25E è un monitor da gaming adatto a chi cerca il meglio, ma senza spendere una fortuna.

KTC A32Q7 Pro: specifiche tecniche, caratteristiche e prezzo (in offerta lancio) del nuovo monitor portatile 4K

A32Q7 Pro – Crediti: KTC

Il nuovo monitor KTC A32Q7 Pro è una soluzione pensata sia per un’utenza business che per l’intrattenimento: si tratta di un pannello portatile con tanto di supporto dotato di ruote nascoste. In questo modo il dispositivo può essere spostato senza sforzo e con la massima celerità. L’ampio schermo touch da 32″ con risoluzione 4K offre una qualità al top, con colori ricchi e vibranti ed un buon livello di dettaglio; grande attenzione anche alla cura della vista grazie alla tecnologia anti-luce blu (certificata TÜV Rheinland) contro l’affaticamento degli occhi.

A32Q7 Pro – Crediti: KTC

Questo monitor KTC non è un semplice schermo esterno da collegare ad un terminale: si tratta di un dispositivo equipaggiato con un proprio hardware, in modo da funzionare in autonomia. A muovere il tutto troviamo il chipset RK3588S, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lato software è presente Android 13, con l’accesso completo a Google Play e la possibilità di scaricare applicazioni di qualsiasi tipo. Non mancano i comandi vocali e la possibilità di proiettare altri dispositivi via wireless (Android, iOS, Windows e MacOS); inoltre sono presenti anche degli ingressi USB e HDMI.

La batteria integrata da 9.500 mAh offre fino a 5 ore di autonomia mentre la carica completa avviene in sole 2,5 ore grazie al supporto alla tecnologia di ricarica da 90W. Questo monitor All-in-one è l’ideale in ufficio e a casa e può essere inclinato, elevato e ruotato per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. KTC A32Q7 Pro debutta su Geekmall in offerta lancio: il prezzo scende a 739,9€ riscattando il codice sconto “KTCA32Q7Pro” (inoltre è presente la spedizione gratis dall’Europa). Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

H27S25E – Crediti: KTC

Se stai cercando un monitor di alta qualità ad un prezzo accessibile (e di stampo classico), segnaliamo un’occasione imperdibile dedicata a KTC H27S25E. In questo caso il prezzo è di 259,9€ con il codice “KTCH27S25E“: un’occasione davvero niente male per mettere le mani su un monitor da gaming con ottime specifiche. Parliamo di una soluzione da 27″ di diagonale, con risoluzione 2K, refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta MPRT di 1 ms ed una curvatura 1000R. La tecnologia Adaptive Sync garantisce un’esperienza sempre fluida mentre il supporto HDR offre colori vividi e fedeli; anche in questo caso troviamo la tecnologia anti-luce blu e anti-sfarfalio (per evitare l’affaticamento degli occhi).

