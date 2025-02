Da Kidwants arriva un mini PC rivoluzionario: compatto, economico.. e con touchpad integrato!

I mini PC sono sempre più popolari, soprattutto in ufficio: offrono una buona potenza di calcolo (spesso abbondantemente suffieciente per i classici lavori d’ufficio) in un form factor che permette di avere la scrivania sempre libera e sgrombra dai grandi case che hanno caratterizzato gli anni precedenti. Qualcuno, però, ha deciso di osare un po’ di più trasformando la scocca del dispositivo in un touchpad completo in grado di sostituire anche il mouse: si chiama Kidwants KN1 ed è davvero rivoluzionario.

Kidwants KN1: tutto quello che c’è da sapere sul mini PC con touchpad integrato

Crediti: Kidwants

Kidwants KN1 è un mini PC dotato di processore Intel N4000, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione su memoria eMMC. Siamo quindi difronte a specifiche di fascia bassa, ma che tornano molto utili per i classici lavori d’ufficio e per la navigazione in internet: il comparto connettività, infatti, prevede Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz), quattro porte USB-A 3.0, una portsa USB-A 2.0, Ethernet e due uscite HDMI con supporto alle risoluzioni 4K.

La particolarità di questo mini PC, tuttavia, risiede interamente nella scocca: con una dimensione di appena 12.8 x 11.3 x 4.3 centimetri, questo dispositivo è piccolissimo e può essere posizionato praticamente ovunque. Il posto migliore, tuttavia, potrebbe essere di fianco alla tastiera, poiché la parte superiore di KN1 è un vero e proprio touchpad, in grado di sostituire il mouse grazie ad un set di gesture multi-funzionali. In questo modo, il mini PC risulta estremamente portatile e può essere comandato senza grandi sforzi in qualsiasi luogo: basta semplicemente collegarlo ad un monitor.

Kidwants KN1 è disponibile da qualche giorno negli Stati Uniti al prezzo di 129.99$, ma non escludiamo che nel corso delle prossime settimane possa arrivare anche in Italia e in Europa.

