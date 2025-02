Mobilità green all’insegna del risparmio con iScooter i9M (a meno di 250€)

La città è sempre un caos e muoversi con i mezzi pubblici e spesso frustrante: la primavera è in dirittura d’arrivo e con essa, anche il bel tempo. Questo è il momento perfetto per iniziare a passare agli spostamenti green: scegli un monopattino elettrico per muoverti agilmente in città, senza la preoccupazione di ingorghi e fastidi e – soprattutto – con un occhio al risparmio. iScooter i9M costa meno di 250€ con spedizione gratis dall’Europa: un’occasione top grazie alle offerte del giorno di Geekmall!

Dotato di un corpo leggero con meccanismo pieghevole, iScooter i9M si presenta come un modello economico ma senza rinunce: è facile da trasportare, è utile sia negli spostamenti in città che in viaggio (entra senza ingombro nel bagagliaio dell’auto) ed offre performance e autonomia. Il monopattino elettrico monta un motore brushless da 500W (per affrontare pendenze fino a 15° di inclinazione) ed una batteria da 42V 7,5Ah, per un’autonomia di circa 30 km con una singola carica (quindi è l’ideale per gli spostamenti quotidiani). La ricarica avviene in tempi rapidi (circa 5/6 ore) mentre la certificazione IP54 lo rende adatto anche ai giorni di pioggia o quelli particolarmente umidi.

Il veicolo è dotato di pneumatici da 10″, freni a disco posteriori e freni elettronici anteriori mentre il sistema e-ABS impedisce alle ruote di bloccarsi in caso di emergenza (per la massima sicurezza in ogni occasione). C’è una faro LED nella parte anteriori e non manca una luce di segnalazione posteriore (per facilitare la visibilità di sera). Il manubrio ospita un display LCD con tutti i parametri della corsa; inoltre il monopattino si collega allo smartphone tramite l’app dedicata (utile per il blocco e lo sblocco e per visualizzare tutti i dettagli).

iScooter i9M è in offerta su Geekmall grazie al Coupon “UT8E6H7R“: una volta riscattato il prezzo finale scende a soli 239€, mentre la spedizione gratis dall’Europa ti permette di ricevere il tuo nuovo monopattino con la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

