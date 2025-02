iPhone 17 Pro avrà il design dei budget phone POCO?

Con l’annuncio del nuovo evento Apple di febbraio, si è riaccesa l’attenzione anche sulla prossima generazione top di Cupertino. Un noto insider mostra come potrebbe essere il design definitivo di iPhone 17 Pro (sulla base dei leak) e il risultato finale è inaspettato: il flagship sembra uno Xiaomi POCO!

iPhone 17 Pro come Xiaomi POCO: ecco come potrebbe essere il nuovo design del top di gamma Apple

Crediti: FrontPageTech

Nelle scorse settimane si è parlato tanto del cambio di look della serie iPhone 17: tanto i modelli base quanto quelli superiori dovrebbero introdurre un nuovo linguaggio di design, almeno secondo vari insider. La versione standard sembra attingere a piene mani dalla serie Google Pixel, con un ampio modulo fotografico orizzontale, ma la vera sorpresa potrebbe essere il fratello maggiore iPhone 17 Pro. In questo caso non sarebbe previsto un vero e proprio stravolgimento: ci sarebbe ancora una volta una tripla fotocamera, ma inserita in un modulo di grandi dimensioni. Questo spazio rettangolare si estenderebbe lungo tutta la parte superiore della scocca; un noto insider ha immaginato il risultato finale sulla base dei leak, realizzando un concept.

Il design potrebbe far accendere una lampadina sulla testa dei Mi Fan: il possibile stile di iPhone 17 Pro strizza l’occhio agli smartphone POCO, azienda partner di Xiaomi specializzata in budget phone, medio gamma e flagship killer. Basta dare uno sguardo a modelli del calibro di POCO F6 Pro, X6 Pro e X5 per notare alcune similitudini nel design. Con i suoi smartphone, POCO ha sempre cercato di distinguersi da Xiaomi e Redmi sotto il profilo del look (anche perché spesso abbiamo a che fare con rebrand).

Crediti: FrontPageTech

La casa cinese, infatti, è nota proprio per il suo ampio modulo fotografico (rettangolare) che ospita la sensoristica ed anche il logo del brand; inoltre spesso i suoi telefono sono disponibili in delle colorazioni gialle, ossia “POCO Yellow”, a richiamare il colore principale del marchio. A questo punto possiamo aspettarci anche un iPhone 17 Pro giallo sgargiante?

Scherzi a parte, al momento il design dei nuovi iPhone è frutto di indiscrezioni e voci di corridoio: come al solito l’ultima parola spetta sempre a Cupertino ma prima del debutto dei nuovi modelli dovranno passare ancora parecchi mesi.

