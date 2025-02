iPhone 16e senza MagSafe: l’assurda teoria di Apple non ha senso

Il 2025 di Apple è iniziato all’insegna degli smartphone, con una nuova aggiunta alla serie 16. La serie SE è stato ormai dismessa (a quanto ne sappiamo) per cedere il posto ad una gamma inedita di modelli budget. iPhone 16e ha un prezzo minore ma presenta dei compromessi: tra questi la mancanza del MagSafe, ma il motivo di questa decisione sembra decisamente assurdo.

iPhone 16e è l’unico della serie senza MagSafe: Apple potrebbe aver spiegato il motivo (e non ha senso)

Crediti: Apple

Il nuovo iPhone 16e è stato lanciato di recente e, come evidenziato anche poco sopra, presenta dei compromessi necessari: è il modello di ingresso della serie, il più economico, e di conseguenza ci sono delle rinunce. Ad esempio si tratta dell’univo modello della famiglia 16 con una singola fotocamera sul retro, ma la mancanza che proprio non è andata giù a molti è l’assenza della tecnologia MagSafe. C’è un pizzico di ironia in questa cosa perché lo smartphone arriva con il supporto alla ricarica wireless Qi da 7,5W (quindi si è trattato di un taglio mirato).

La risposta arriverebbe direttamente da Apple, ma il condizionale è d’obbligo: il celebre blogger tech statunitense John Gruber, in un recente editoriale ha parlato proprio del piccolo della famiglia di iPhone. Citando dei “rappresentanti di Apple” ha spiegato il motivo dietro la mancanza del supporto MagSafe: secondo Cupertino, “la maggior parte del pubblico di destinazione di iPhone 16e carica esclusivamente i propri telefoni collegandoli ad un cavo di ricarica”. Inoltre “Tendono a non usare la ricarica induttiva, e quando lo fanno potrebbe non importare che 16e abbia una velocità di ricarica Qi di 7,5W”. Ricordiamo che gli altri modelli sfruttano la ricarica fino a 15W o 25W, in entrambi i casi con tecnologia magnetica MagSafe.

Crediti: Apple

A questo punto è bene fare due considerazioni: per prima cosa si tratta di un’ipotesi abbastanza assurda. Se ho un budget limitato e quindi scelgo di puntare ad un modello economico, appartengo ad una determinata fascia di pubblico; ebbene questa fascia sarebbe senza esigenze e poiché ho sempre caricato i miei telefoni con un cavo, allora non avrò la necessità di provare altro né il bisogno né la voglia di accedere ad una nuova tecnologia. Il discorso è parecchio ambiguo, non c’è che dire. La seconda considerazione riguarda la veridicità di questa motivazione di Apple: vengono citati dei rappresentanti dell’azienda e questo potrebbe essere il pensiero di singoli individui “all’interno” e non di Cupertino.

Alla fine iPhone 16e sembra nascere con un singolo obiettivo in mente (visti i compromessi ed il prezzo finale): ridurre i costi e massimizzare i profitti, quindi questa da sola potrebbe bastare come motivazione che spiega l’assenza del supporto MagSafe.

