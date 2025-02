Instagram vuole battere TikTok con una nuova app: ecco come sarà fatta

L’eterna sfida tra Instagram e qualsiasi app o social che si dimostri più popolare di quella di Meta sembra davvero non finire mai. Con il temporaneo ban di TikTok, il social fotografico sembra aver guadagnato un po’ di terreno, ma per capitalizzare l’eventuale divieto definitivo negli Stati Uniti, il team di Instagram sembra essere intenzionato a lanciare una nuova app interamente dedicata ai video brevi.

Una nuova app completamente dedicata ai Reel: il progetto di Instagram per battere TikTok

Crediti: Canva

Stando alle informazioni condivise da The Information, Instagram si starebbe preparando al lancio di un nuova app per sfidare TikTok. Non si conosce ancora il nome, ma il funzionamento sarà piuttosto semplice: una schermata principale dove scorrere tra i vari Reel (video brevi) in verticale, esattamente come accade già sulla social app di ByteDance.

Le indiscrezioni suggeriscono che l’idea sia stata discussa già questa settimana con il capo di Instagram, Adam Mosseri, e il suo staff, come parte del Project Ray: una iniziativa di Meta che dovrebbe portare Instagram a competere meglio con TikTok. L’idea potrebbe essere quella di capitalizzare al meglio l’eventuale ban del social di ByteDance negli Stati Uniti, proponendo immediatamente un’alternativa.

Al momento, tuttavia, non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto: bisognerà probabilmente attendere ancora qualche settimana per scoprire quali saranno le reali funzionalità di questa nuova app legata ad Instagram.

