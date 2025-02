Anche su Instagram, Facebook e Threads arrivano le note della community: prime immagini e lista d’attesa

Ha sicuramente destato scalpore la decisione di Mark Zuckerberg di eliminare gli strumenti di fact checking da Facebook e Instagram, ma sembra che l’alternativa sia già in fase di sviluppo avanzata. Proprio come Twitter/X prima e YouTube in seguito, anche i social di Meta potrebbero molto presto adottare il sistema delle “Community Notes“, ovvero il fact checking fatto direttamente dagli utenti.

Addio al fact checking: su Instagram arrivano le note della community

Crediti: Alessandro Paluzzi

Le note della community permettono agli utenti di aggiungere un box informativo ai post più controversi, che potrebbero contenere fake news oppure informazioni inesatte e dannose. Questo sistema si è dimostrato molto efficace nel corso del tempo e molto presto, a quanto pare, sarà disponibile anche su Instagram. Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi, infatti, ha scovato nuovi riferimenti a questa funzionalità in una versione beta dell’app ufficiale del social.

Nelle informazioni sul post, infatti, verrà offerto agli utenti la possibilità di scrivere una nota della community che corregga o chiarisca quanto affermato nel post, in modo che gli altri utenti possano non essere ingannati da informazioni inesatte o fuorvianti. Meta negli ultimi giorni, inoltre, ha ufficialmente aperto la lista d’attesa per avere accesso alle Community Notes di Instagram, Facebook e Threads negli Stati Uniti: per partecipare, gli utenti dovranno essere maggiorenni, avere un account vecchio almeno 6 mesi e non avere segnalazioni di condotta illecita sul proprio profilo.

Crediti: Meta

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito immaginare che Meta si stia affrettando a rilasciarla per sostituire il fact checking.

Ultimo aggiornamento: 22 febbraio

