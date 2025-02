Il tri-fold diventa mini con questo concept di Infinix: è il futuro degli smartphone?

Con il lancio del primo smartphone tri-pieghevole al mondo, Huawei ha fatto un passo avanti importante presentando un nuovo formato per gli smartphone. Si aspetta una risposta da parte di Samsung, un rivale particolarmente agguerrito quando si parla di telefoni pieghevoli (con una storia lunga sei generazioni di Z Fold e Z Flip), ma nel frattempo ecco una novità. Come un fulmine a ciel sereno Infinix mostra il suo Zero Mini Tri-Fold, concept che mostra come potrebbe essere il futuro del settore mobile.

Infinix Zero Mini Tri-Fold è il concept che non ti aspetti: una formato inedito per gli smartphone tri-pieghevoli

Crediti: Infinix

Il settore degli smartphone tri-pieghevoli è popolato da un singolo dispositivo: Huawei Mate XT è un modello unico e per ora non ci sono rivali. Samsung è al lavoro sul suo tri-fold e questo è ufficiale: resta da vedere quando arriverà ma la stima più plausibile guarda direttamente al prossimo anno. In entrambi i casi si tratta di smartphone/tablet, ossia dispositivi pieghevoli in due punti e dotati di due cerniere: lo schermo si apre in orizzontale in modo da avere un normale telefono e all’occorrenza un ampio tablet. Questo è il formato di Huawei e molto probabilmente sarà anche quello di Samsung. Ed è qui che entra in gioco Infinix Zero Mini Tri-Fold.

Crediti: Infinix

Il concept phone di Infinix – si tratta quindi di un progetto in corso, non di un dispositivo lanciato sul mercato – ridisegna gli smartphone tri-pieghevoli con un’apertura verticale, come un pieghevole a conchiglia (o flip phone). Questo particolare design si sposa alla perfezione con un utilizzo quotidiano: il telefono non sembra per nulla ingombrante e all’occorrenza può trasformarsi in un valido alleato per altre attività (legate magari allo sport e al fitness). Inoltre può essere sfruttato anche per funzionalità particolari: ad esempio si può “aprire” nella configurazione a doppio schermo per avviare una chat multilingue, con il testo tradotto per entrambi gli interlocutori.

Crediti: Infinix

Insomma, si tratta di certo di un approccio diverso e forse più funzionale rispetto a quello che è l’uso quotidiano di uno smartphone. Che ve ne pare di questo Infinix Zero Mini Tri-Fold? Ha senso un tri-pieghevole in formato compatto oppure continuate a preferire il mastodontico schermo da 10,2 di Mate XT?

