Huawei Mate XT Ultimate di nuovo ufficiale: il tri-pieghevole diventa Global!

Lo scorso settembre il colosso tech cinese ha lasciato tutti di stucco e battuto Samsung sul tempo presentando il primo smartphone tri-pieghevole al mondo. Ora Huawei Mate XT Ultimate Design esce dalla Cina per la prima volta: ecco tutti i dettagli ed il prezzo della versione Global. Preparatevi perché è tanto caro quanto straordinario!

Huawei Mate XT Ultimate Design esce dalla Cina: la versione Global è ufficiale, ma non per tutti

Crediti: Huawei

Il tri-fold di Huawei si distingue dai classici pieghevoli smartphone/tablet per il formato inedito: il corpo è pieghevole in due punti (sono presenti due cerniere) e quindi il display può essere posizionato in tre modi. Nel formato standard Huawei Mate XT Ultimate Design offre un pannello da 6,4″, salendo poi a 7,9″; una volta che lo schermo viene aperto completamente si passa a ben 10,2″ di diagonale (con risoluzione 3K). Tutto questo mantenendo uno spessore contenuto, ossia solo 3,6 mm (quando aperto).

Tra le altre caratteristiche c’è una batteria di tutto rispetto (5.600 mAh), il supporto alla ricarica rapida da 66W, la ricarica wireless da 50W e perfino un comparto fotografico da non sottovalutare. Si tratta di una tripla fotocamera da 50 + 12 + 12 MP con un sensore principale dotato di apertura variabile e OIS, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico con zoom 5,5X. Insomma, sarà anche un dispositivo dal design inedito e futuristico ma non si fa mancare proprio nulla. Rispetto alla versione cinese (con HarmonyOS 4.2), il modello Global è dotato della EMUI 14.2; inoltre è presente la sola connettività 4G LTE.

Quanto costa Huawei Mate XT Ultimate Design (Global)

Crediti: Huawei

Il prezzo di Huawei Mate XT Ultimate Design in versione Global è di ben 3.499€: il top di gamma è stato lanciato nella sola configurazione da 16 GB/1 TB, mentre in Cina sono disponibili tre varianti in base allo spazio di archiviazione. Nel momento in cui scriviamo non sono stati ancora svelati tutti i mercati in cui sarà disponibile: si parla di alcuni paesi asiatici (come Malesia) ma ancora non ci sono dettagli in merito ad una possibile uscita in Europa e in Italia. Nel frattempo segnaliamo che la versione cinese è acquistabile anche per noi occidentali.

Scheda tecnica

Dimensioni schermo singolo – 156,7 x 73,5 x 12,8 mm per 298 grammi schermo doppio – 156,7 x 143 x 7,45/4,75 mm per 298 grammi schermo triplo – 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm per 298 grammi

Certificazione IP/

Display OLED LTPO a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel), 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel), 10,2″ 3K+ (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass

a 10 bit da (2.232 x 1.008 pixel), (2.232 x 2.048 pixel), (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC HiSilicon Kirin 9010 a 7 nm SMIC ( presumibilmente , non viene riportato il chipset a bordo)

a 7 nm SMIC ( , non viene riportato il chipset a bordo) CPU octa-core (2 x 2,3 GHz Taishan V121 + 6 x 2,18 GHz Taishan V121 + 4 x 1,55 GHz A510)

GPU Maleoon 910

16 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W (inversa 5W) e wireless da 50W (inversa 7,5W)

con ricarica da (inversa 5W) e da 50W (inversa 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x

da con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 4G , Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB, comunicazione satellitare

, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB, comunicazione satellitare EMUI 14.2

