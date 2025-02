Huawei Mate XT in arrivo Global: primo avvistamento per il tri-fold

Il 2024 è stato un anno d’oro per la tecnologia mobile e tra i grandi protagonisti c’è stato il primo smartphone tri-pieghevole al mondo. Huawei Mate XT è stato un passo avanti importantissimo per il segmento foldable e viene da chiedersi se questa novità arriverà alle nostre latitudini oppure se rimarrà “relegata” al mercato cinese. Per fortuna sembra Huawei abbia grandi piani in mente per il suo tri-fold.

Huawei Mate XT Global certificato: cosa sappiamo dell’uscita internazionale del tri-pieghevole

Mate XT – Crediti: Huawei

Il pieghevole Huawei Mate XT è stato certificato in versione Global per la prima volta: il dispositivo è apparso nel database dell’ente TDRA sia con la sigla GRL-LX9 che con il suo nome commerciale. Al momento si fa riferimento agli Emirati Arabi ma è molto probabile che questo non sarà l’unico mercato internazionale in cui arriverà il device. In precedenza una nota testata ha assicurato che Mate XT arriverà anche in Europa: il lancio sarebbe previsto nel corso del Q1 2025, quindi ne dovremmo sapere di più nel corso delle prossime settimane. Il MWC di Barcellona potrebbe essere il palcoscenico adatto, dato che Huawei sarà presente alla fiera tech. Comunque al momento manca ancora una conferma, quindi restiamo in attesa di novità.

Crediti: 91mobiles

Huawei Mate XT è il primo smartphone tri-pieghevole al mondo: il dispositivo è composto da un ampio schermo che può essere piegato in due punti e raggiungere un’ampiezza massima di 10,2″ di diagonale. Questo potrebbe essere anche l’anno di Samsung Galaxy G Fold: il futuro degli smartphone pieghevoli è in questo particolare formato oppure si tratterà sempre di modelli esclusivi, proposti a cifre stellari?

Scheda tecnica

Dimensioni schermo singolo – 156,7 x 73,5 x 12,8 mm per 298 grammi schermo doppio – 156,7 x 143 x 7,45/4,75 mm per 298 grammi schermo triplo – 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm per 298 grammi

Certificazione IP/

Display OLED LTPO a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel), 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel), 10,2″ 3K+ (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass

a 10 bit da (2.232 x 1.008 pixel), (2.232 x 2.048 pixel), (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC HiSilicon Kirin 9010 a 7 nm SMIC ( presumibilmente , non viene riportato il chipset a bordo)

a 7 nm SMIC ( , non viene riportato il chipset a bordo) CPU octa-core (2 x 2,3 GHz Taishan V121 + 6 x 2,18 GHz Taishan V121 + 4 x 1,55 GHz A510)

GPU Maleoon 910

16 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W (inversa 5W) e wireless da 50W (inversa 7,5W)

con ricarica da (inversa 5W) e da 50W (inversa 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x

da con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB, comunicazione satellitare

HarmonyOS 4.2

