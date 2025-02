Huawei Band 10 ufficiale: colorata e giovanile, ma con un tocco premium

Il mega evento Global del brand cinese ha visto il debutto internazionale di varie novità: oltre al primo smartphone tri-pieghevole c’è stato spazio anche per delle aggiunte “più piccole” all’ecosistema. Huawei Band 10 è stata annunciata sullo stesso palcoscenico e in questo approfondimento andiamo a scoprire quali sono le novità del fitness tracker.

Huawei Band 10: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

La nuova versione della smartband non cambia le cose rispetto alla precedente Huawei Band 9: si tratta di un upgrade parziale, che vede più novità lato software che in termini di design e specifiche. Huawei Band 10 migliora il monitoraggio del sonno, con ulteriori funzionalità, ed introduce una sorta di assistente virtuale per il benessere emotivo. A parte questi aspetti non abbiamo grandi cambiamenti.

Il fitness tracker continua ad offrire un formato rettangolare, con uno schermo AMOLED da 1,47″ dotato di Always-On e luminosità automatica. La componente premium è data dai materiali: alcune colorazioni presentano una scocca in materiali polimerici mentre certe alte sono dotate di un corpo in lega di alluminio. In entrambi i casi abbiamo dei cinturini in silicone, morbidi e traspiranti.

Crediti: Huawei

Di seguito trovate le specifiche complete di Huawei Band 10 mentre per quanto riguarda prezzo e disponibilità, l’azienda non ha ancora svelato i dettagli. La Band 9 è arrivata da noi a 59€ (ora è in sconto a 49€) quindi possiamo ipotizzare una cifra simile. Il dispositivo è stato presentato nei mercati Global insieme al tri-pieghevole Mate XT e al tablet premium MatePad Pro 13.2 2025 (quest’ultimo è già arrivato in Italia).

dimensioni e peso – 43,45 x 24,86 x 8,99 mm, 15 grammi

lega di alluminio (Matte Black, White, Green, Blue, Purple) o materiali polimerici (Black, Pink) + cinturino in silicone

display AMOLED da 1,47″ HD (368 x 194) con AOD e 282 PPI

da (368 x 194) con AOD e 282 PPI chipset /

/ RAM

/ ROM

batteria da 200 mAh con ricarica magnetica ( fino a 14 giorni di autonomia, fino a 8 giorni di utilizzo tipico, fino a 3 giorni con AOD attivo)

di autonomia, fino a 8 giorni di utilizzo tipico, fino a 3 giorni con AOD attivo) impermeabilità fino a 5 ATM

speaker e microfono assenti

Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 5.0

sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di luminosità per il display

, sonno), sensore di luminosità per il display oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo proprietario

