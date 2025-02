Prima app a luci rosse su iPhone: l’Europa guida la rivoluzione dell’ecosistema Apple

Nel corso dell’ultimo anno l’Unione Europea ha stravolto l’ecosistema Apple con delle leggi a favore della competitività nel settore. Il DMA (Digital Markets Act) ha costretto la compagnia di Cupertino ad aprire le porte a numerose funzionalità, come il sideloading e la possibilità di avere store alternativi su iPhone e iPad: proprio su uno di questi, oggi arriva anche la prima app a luci rosse che abbia mai toccato di dispositivi di Apple.

Su AltStore PAL arriva Hot Tube: la prima app a luci rosse per iPhone

Crediti: Tech Crunch

Incredibile ma vero: quello che qualche anno fa sembrava pura utopia è successo per davvero. Su iPhone, a partire da oggi, è disponibile Hot Tube: la prima app a luci rosse con contenuti per adulti che siamo mai arrivata sui dispositivi di Apple. L’approvazione la notarizzazione è arrivata grazie ad AltStore, che ha annunciato che devolverà tutti i guadagni del Patreon di questo mese in favore delle organizzazioni che proteggono i sex worker e le comunità LGBTQ+.

Apple, ovviamente, ha subito commentato la vicenda: “Siamo profondamente preoccupati per i rischi per la sicurezza che le app di questo tipo creano per gli utenti dell’UE, in particolare i bambini. Questa app e altre simili mineranno la fiducia dei consumatori nel nostro ecosistema, per il quale abbiamo lavorato per più di un decennio per renderlo il migliore al mondo. Contrariamente alle false dichiarazioni rilasciate dallo sviluppatore del marketplace, certamente non approviamo questa app e non la offriremmo mai nel nostro App Store. La verità è che siamo tenuti dalla Commissione Europea a consentirne la distribuzione da parte di operatori di marketplace come AltStore ed Epic, che potrebbero non condividere le nostre preoccupazioni per la sicurezza degli utenti“.

