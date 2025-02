Honor Magic V4 e Magic V2 Flip: ancora indizi sui prossimi pieghevoli

Anche quest’anno vedrà lo scontro tra vari smartphone pieghevoli e mentre qualcuno se ne tira fuori (come nel caso di Xiaomi e OnePlus), ci sono altri brand che potrebbero lanciare più di una soluzione. Nel caso di Honor si vocifera già da settimane dell’esistenza sia di Magic V4 che del pieghevole a conchiglia Magic V2 Flip ed ora arrivano nuovi indizi su entrambi i modelli.

Honor Magic V4 e Magic V2 Flip: cosa sappiamo finora sui prossimi pieghevoli della compagnia

Crediti: Honor

Come da tradizione, la casa cinese annuncerà uno smartphone/tablet nel corso dell’anno: Honor Magic V4 dovrebbe montare un ampio schermo con tecnologia LTPO da circa 8″ (similmente all’attuale Magic V3) e avrà dalla sua il chipset Snapdragon di ultima generazione. Tuttavia non si tratterà della versione a 7 core che alimenta OPPO Find N5, ma dello Snapdragon 8 Elite “classico”: la conferma arriva dal Product Manager di Honor, rispondendo ad un utente sul social cinese Weibo. Passando al comparto fotografico, dovremmo avere un sensore principale da 50 MP accompagnato da un teleobiettivo periscopico e – presumibilmente – da un ultra-grandangolare. Insomma, non si prevedono stravolgimenti da questo punto di vista mentre lato batteria si salirebbe a ben 6.000 mAh.

Passando a Honor Magic V2 Flip, successore del pieghevole a conchiglia Magic V Flip, anche in questo caso ci sarebbero specifiche di fascia alta. Il dispositivo avrebbe a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3 (ex chipset di punta) ed un pannello OLED con tecnologia LTPO; anche in questo caso ci si aspetta una batteria più grande rispetto al predecessore (quindi maggiore di 4.800 mAh), ma non ci sono dettagli precisi.

Entrambi i flagship pieghevoli dovrebbero debuttare nel mese di giugno 2025 (o a fine maggio), con un leggero anticipo rispetto all’evento dello scorso anno (Magic V3 e V Flip vennero presentati a in Cina lo scorso luglio).

