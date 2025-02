Si guarda già a Honor 400 e 400 Pro (e ci sarà uno Snapdragon inedito)

Nonostante gli ultimi modelli della serie siano stati presentati a dicembre, è già da alcune settimane che si parla dei prossimo Honor 400 e 400 Pro. Per ora si tratta di dettagli sparsi e voci di corridoio ed ora le ultime novità svelano quali processori potrebbe trovare a bordo della nuova gamma.

Honor 400 e 400 Pro, dopo la batteria ora si parla di chipset: cosa possiamo aspettarci

Honor 300 Pro – Crediti: Honor

Ha metà gennaio sono arrivate le primissime indiscrezioni: Honor 400, 400 Pro e 400 Ultra dovrebbero avere a bordo batterie al silicio-carbonio dalla capienza elevata. Si passerebbe dai 5.300 mAh della generazione attuale a 7.000 mAh, un cambiamento che di certo sarà gradito. Le ultime novità arrivato dall’insider cinese Digital Chat Station, che svela quali dovrebbero essere i chipset della serie.

Il modello standard Honor 400 dovrebbe montare lo Snapdragon 7 Gen 4 (siglato SM7750), SoC ancora inedito che probabilmente sarà annunciato nei prossimi mesi. Per il momento non ci sono dettagli su questo chipset, ma di certo non mancheranno indiscrezioni. Passando al fratello maggiore Honor 400 Pro, in questo caso ci sarebbe ancora una volta lo Snapdragon 8 Gen 3: si tratta dello stesso SoC dei precedenti 300 Pro e 300 Ultra. L’insider non parla ancora del prossimo Honor 400 Ultra; per la variante di punta potremmo ritrovare nuovamente lo Snapdragon 8 Gen 3, ma ci sono indiscrezioni precedenti che guardano in direzione dello Snapdragon 8s Elite (ancora inedito).

Quali saranno i prossimi smartphone della serie per l’Italia?

Come anticipato anche all’interno dell’articolo, la serie Honor 300 è attualmente un’esclusiva cinese e non sappiamo se e quando arriverà in Italia. Basandoci sull’attuale situazione possiamo avanzare un’ipotesi: la serie Honor 200 (composto dai modelli 200, 200 Pro, 200 Lite e 200 Smart) è arrivata in Italia nel corso del 2024; tuttavia della precedente gamma Honor 100 nemmeno l’ombra. Non è da escludere che la compagnia cinese abbia intenzione di saltare una generazione anche stavolta: probabilmente in Italia avremo direttamente la famiglia Honor 400, ma come al solito l’ultima parola spetta sempre al brand.

