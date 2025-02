Honor 400 Lite sarà il rivale di Redmi Note 14 5G: ecco i primi dettagli

Il 2025 segna il ritorno dei modelli Lite all’interno della famiglia Number di Honor. Google Play Console ha aggiunto un nuovo smartphone del brand cinese: si tratta proprio di Honor 400 Lite 5G e abbiamo già una prima anticipazione delle specifiche e del design.

Honor 400 Lite 5G: primi dettagli su design e specifiche

Il nuovo Honor 400 Lite 5G è apparso nel database di Google con alcuni dettagli: è presente un’immagine render che mostra la parte frontale, caratterizzata da un ampio schermo con un punch hole a pillola (Magic Capsule). Probabilmente ci sarà una singola selfie camera, come avvenuto con l’attuale Honor 200 Lite; ricordiamo che la serie Honor 300 (composta da tre modelli) è ancora un’esclusiva cinese e non presenta un modello Lite. Quasi sicuramente i prossimi smartphone per l’Italia saranno quelli della serie 400: non è la prima volta che la compagnia asiatica salta una generazione a livello globale, ma si tratta di una strategia solita.

Tornando a Honor 400 Lite, la certificazione di Google conferma la presenza di 8 GB di RAM, Android 15 lato software e di un chipset MediaTek siglato MT6855. Sappiamo già che si tratta del Dimensity 7025, lo stesso SoC di Moto G55 e di Redmi Note 14 5G: realizzato a 6 nm da TSMC, è una soluzione octa-core fino a 2,5 GHz (Cortex-A78). Infine, il dispositivo presenta uno schermo con risoluzione Full HD (2.412 x 1.080 pixel) e con densità di 480 DPI.

Non sappiamo quando sarà lanciato il nuovo mid-range ma la comparsa nel database di Google fa ben sperare. Probabilmente arriverà insieme ai fratelli maggiori Honor 400 e 400 Pro, ma restiamo in attesa di maggiori dettagli (leak o ufficiali).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le