YouTube non funziona più su questi smartphone Xiaomi e Redmi

È finito il supporto di Google per le vecchie versioni di Android (da Android 8 in giù) e di conseguenza la cosa si riflette anche su precedenti smartphone targati Xiaomi e Redmi. Questi dispositivi non sono più compatibili con YouTube e YouTube Music, quindi è arrivato il momento di pensare ad un’alternativa (sia in termini di applicazione che di telefono).

Xiaomi e Redmi: questi smartphone non sono più supportati da YouTube e YouTube Music

Crediti: Xiaomitime

Di seguito trovate l’elenco completo degli smartphone Xiaomi e Redmi non più compatibili con le applicazioni di YouTube e YouTube Music: si tratta di telefoni equipaggiati (ufficialmente) con Android 7 Nougat, che fanno parte della categoria EOL ossia quei telefoni del brand cinese giunti ormai alla conclusione del ciclo di vita. Qui trovi la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che non riceveranno più aggiornamenti (in costante aggiornamento).

Smartphone con Android 7.0 Xiaomi Mi 5 Xiaomi Mi 5s Xiaomi Mi 5S Plus Xiaomi Mi Max Redmi 4 Redmi 4 Prime Redmi 4X Redmi Note 4 Redmi Note 4X Redmi Note 5A / Redmi Y1 Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite

Smartphone con Android 7.1 Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi Max 2 Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 – Redmi 5 Redmi 5A



Se avete uno di questi vecchi modelli Xiaomi e Redmi allora è necessario passare ad un’alternativa. Per chi vuole continuare ad utilizzare il proprio smartphone esistono applicazioni di terze parti come NewPipe, che permette proprio di accedere ai contenuti di YouTube. In alternativa basta passare ad un modello più recente: se cercate un modello economico (solo LTE) non possiamo che consigliare Redmi Note 14 (4G) in sconto a 179€ nello store ufficiale. Il budget phone è appena finito sotto i riflettori per la sua politica degli aggiornamenti: ben 6 anni totali, più degli attuali top di gamma Xiaomi.

