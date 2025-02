Google I/O 2025, svelate le date: quali saranno le novità di quest’anno?

L’evento dell’anno della compagnia di Mountain View ha una data ufficiale: ecco quando si svolgerà il prossimo Google I/O 2025 e quali potrebbero essere le novità in arrivo. Ovviamente è impossibile non aspettarci la massima attenzione all’AI, ormai divenuto un trend impossibile da mettere da parte.

Crediti: Google

Il nuovo Google I/O 2025, la conferenza annuale di Google dedicata agli sviluppatori e alla presentazione di nuovi prodotti software (l’hardware è diventato progressivamente più marginale) si terrà nei giorni 20 e 21 maggio. Lo conferma la stessa compagnia statunitense e sono già disponibili i primi dettagli tramite il sito ufficiale. Nel comunicato si fa riferimento a prodotti, tecnologie e innovazioni di Google nei campi dell’AI, Android e altro ancora.

Solitamente l’evento di Google serve a mostrare le direzione presa dall’azienda e, ovviamente, a svelare le ultime novità. Il 2024 è stato tutto incentrato sull’intelligenza artificiale e su Gemini mentre Pixel 8a è stato annunciato poco prima del keynote: quindi è molto probabile che anche quest’anno la parte hardware verrà messa da parte e ci saranno novità soltanto per quanto riguarda il software di Google. Anche le varie indiscrezioni si muovono in questa direzione: il lancio del prossimo Pixel 9a è atteso per marzo, in largo anticipo rispetto alla solita tempistica.

Probabilmente Google aggiornerà gli utenti sul progetto Astra, ossia il nuovo assistente capace di elaborare voce, immagini e testo direttamente in tempo reale (con tanto di comprensione del contesto). Si tratta di una novità che potrebbe avere risvolti importanti per Big G, quindi è impossibile non aspettarsi qualche dettaglio in merito.

