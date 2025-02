Google Home e Nest cantano sulle note di Amazon Music: finalmente c’è il supporto ufficiale

Il team di Google ha finalmente colmato una delle grandi lacune dei dispositivi Home e Nest, soprattutto per quanto riguarda l’intrattenimento da domestico. Da dicembre, infatti, è in fase di rollout il supporto ufficiale per Amazon Music, il servizio di streaming musicale del colosso dell’e-commerce, incluso direttamente nell’abbonamento Prime. Il rollout, negli ultimi giorni, sembra essere ormai ultimato con una disponibilità generale sempre più alta.

Amazon Music arriva finalmente anche su Google Home e Nest

Crediti: 9to5Google

Con la nuova integrazione ufficiale, è finalmente possibile ascoltare musica tramite Amazon Music anche sui dispositivi Google Home e Google Nest (smart speaker e smart display). Per abilitare il servizio, basterà recarsi nelle impostazioni di Google Assistant e alla voce “Musica” selezionare il servizio desiderato. Nel caso in cui non sia ancora disponibile Amazon Music per il vostro account, non dovrete far altro che attendere il completamento del rollout.

Amazon Music, in questo modo, è compatibile anche con i comandi vocali di Assistant (e presumibilmente anche Gemini nelle prossime settimane): si potrà quindi chiedere di riprodurre una canzone dalla propria libreria, un album, un artista oppure una playlist creata ad-hoc per il momento. Anche i controlli multimediali potranno essere eseguiti con la voce, come la pausa, la ripetizione oppure lo shuffle.

